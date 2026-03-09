Бензин по 80 грн: какие новые цены на АЗС в Украине 9 марта
Сети АЗС почти не изменили стоимость топлива 9 марта. Сколько стоит бензин в понедельник — читайте в обзоре
Цены на бензин на украинских автозаправочных станциях остаются на довольно высоком уровне. Несмотря на это, по состоянию на утро 9 марта резкого скачка стоимости в большинстве крупных сетей не зафиксировано. По словам экспертов, подорожание бензина временно замедлилось из-за проведения проверки рынка со стороны Антимонопольного комитета. Фокус выяснил актуальные цены на бензин и дизель на основных сетях АЗС в Украине по состоянию на 9 марта.
Сколько стоит бензин в Украине 9 марта
После резкого подорожания бензина Правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке. Для стабилизации ситуации был введен ряд мер, которые должны сдержать рост цен на бензин на АЗС.
Одним из таких шагов стало привлечение государственной компании "Укрнафта". Пока ситуация на рынке остается напряженной, компания будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы формировать справедливую стоимость бензина.
По состоянию на утро 9 марта топливо на АЗС "Укрнафты" продается по таким ценам:
- бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
- дизельное топливо — 69,99 грн/л;
- автомобильный газ — 40,99 грн/л.
В то же время в понедельник, 9 марта, крупные сети автозаправочных станций почти не меняли цены на бензин.
WOG:
- бензин А-95 — 70,99 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;
- дизельное топливо — 73,99 грн/л;
- автомобильный газ — 41,98 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 70,99 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л
- бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;
- дизельное топливо — 73,99 грн/л
- автомобильный газ — 41,99 грн/л.
БВС:
- бензин А-95 — 69,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
- бензин А-98 — 76,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
- дизельное топливо — 69,99 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 72,99 грн/л.
Обратите внимание, указанные цены чаще всего встречаются на АЗС. В зависимости от города и региона стоимость топлива может отличаться
Почему растут цены на бензин в Украине
Резкое повышение цен бензин в Украине началось в начале марта. Это произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое повлияло на мировые энергетические рынки.Важно
Первые изменения в стоимости топлива были ощутимы 2 и 3 марта. Тогда цены на бензин на АЗС выросла фактически за одну ночь, примерно на 2 гривны за литр.
До 6 марта многие сети АЗС продолжили устанавливать новые цены на бензин. В результате за несколько дней топливо подорожало на 5-6 гривен за литр.
Проверки Антимонопольного комитета
Стремительный рост цен на бензин вызвал подозрения относительно возможного сговора между операторами рынка. Именно поэтому 4 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к сетям автозаправочных станций с требованием объяснить повышение цен на бензин.
Ведомство предоставило три дня для предоставления ответов и проверяет, нет ли на рынке признаков сговора между сетями. Если такие нарушения будут доказаны, АЗС должны будут уплатить штраф в размере до 10% годовой выручки компании за 2025 год.
В Украине прогнозируют дефицит бензина в стране
Дальнейший рост цен на бензин в Украине может быть лишь частью проблемы, поскольку могут возникнуть перебои с поставками топлива. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал, что боевые действия на Ближнем Востоке могут продолжаться до осени. В течение этого времени Иран способен перекрыть один из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа — Ормузский пролив.Важно
Аналитики JPMorgan Chase & Co считают, что, если пролив заблокируют, страны региона смогут поддерживать добычу нефти лишь около 25 дней, после чего производство придется сокращать.
В таком случае украинцы могут столкнуться не только с подорожанием, но и с дефицитом топлива. Нехватка бензина в Украине теоретически может возникнуть уже в апреле.
Чтобы избежать проблем, Гетманцев предлагает заключать долгосрочные контракты на поставку топлива, в том числе через ключевых операторов рынка, а также исследовать возможность создать стратегический резерв нефтепродуктов в соседних странах. Это, по его словам, поможет обеспечить горючим армию и аграриев и избежать дефицита на внутреннем рынке.