Сети АЗС почти не изменили стоимость топлива 9 марта. Сколько стоит бензин в понедельник — читайте в обзоре

Цены на бензин на украинских автозаправочных станциях остаются на довольно высоком уровне. Несмотря на это, по состоянию на утро 9 марта резкого скачка стоимости в большинстве крупных сетей не зафиксировано. По словам экспертов, подорожание бензина временно замедлилось из-за проведения проверки рынка со стороны Антимонопольного комитета. Фокус выяснил актуальные цены на бензин и дизель на основных сетях АЗС в Украине по состоянию на 9 марта.

Сколько стоит бензин в Украине 9 марта

После резкого подорожания бензина Правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке. Для стабилизации ситуации был введен ряд мер, которые должны сдержать рост цен на бензин на АЗС.

Відео дня

Правительство взяло под контроль ситуацию с ростом цен на бензин Фото: Фокус

Одним из таких шагов стало привлечение государственной компании "Укрнафта". Пока ситуация на рынке остается напряженной, компания будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы формировать справедливую стоимость бензина.

По состоянию на утро 9 марта топливо на АЗС "Укрнафты" продается по таким ценам:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 69,99 грн/л;

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

В то же время в понедельник, 9 марта, крупные сети автозаправочных станций почти не меняли цены на бензин.

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 73,99 грн/л;

автомобильный газ — 41,98 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 73,99 грн/л

автомобильный газ — 41,99 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 69,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 72,99 грн/л.

Обратите внимание, указанные цены чаще всего встречаются на АЗС. В зависимости от города и региона стоимость топлива может отличаться

Почему растут цены на бензин в Украине

Резкое повышение цен бензин в Украине началось в начале марта. Это произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое повлияло на мировые энергетические рынки.

Важно

Энергетический шок: цена на нефть может вырасти до 215 долларов за баррель, — WSJ

Первые изменения в стоимости топлива были ощутимы 2 и 3 марта. Тогда цены на бензин на АЗС выросла фактически за одну ночь, примерно на 2 гривны за литр.

До 6 марта многие сети АЗС продолжили устанавливать новые цены на бензин. В результате за несколько дней топливо подорожало на 5-6 гривен за литр.

Проверки Антимонопольного комитета

Стремительный рост цен на бензин вызвал подозрения относительно возможного сговора между операторами рынка. Именно поэтому 4 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к сетям автозаправочных станций с требованием объяснить повышение цен на бензин.

Ведомство предоставило три дня для предоставления ответов и проверяет, нет ли на рынке признаков сговора между сетями. Если такие нарушения будут доказаны, АЗС должны будут уплатить штраф в размере до 10% годовой выручки компании за 2025 год.

В Украине прогнозируют дефицит бензина в стране

Дальнейший рост цен на бензин в Украине может быть лишь частью проблемы, поскольку могут возникнуть перебои с поставками топлива. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал, что боевые действия на Ближнем Востоке могут продолжаться до осени. В течение этого времени Иран способен перекрыть один из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа — Ормузский пролив.

Важно

Бензин по 70 гривен за литр: кто виноват в кризисе и почему дефицита топлива на самом деле нет

Аналитики JPMorgan Chase & Co считают, что, если пролив заблокируют, страны региона смогут поддерживать добычу нефти лишь около 25 дней, после чего производство придется сокращать.

В таком случае украинцы могут столкнуться не только с подорожанием, но и с дефицитом топлива. Нехватка бензина в Украине теоретически может возникнуть уже в апреле.

Чтобы избежать проблем, Гетманцев предлагает заключать долгосрочные контракты на поставку топлива, в том числе через ключевых операторов рынка, а также исследовать возможность создать стратегический резерв нефтепродуктов в соседних странах. Это, по его словам, поможет обеспечить горючим армию и аграриев и избежать дефицита на внутреннем рынке.