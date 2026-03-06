Подорожание топлива в Украине: в Кабмине пообещали обуздать цены на АЗС

Правительство Украины намерено предпринять комплекс мер, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке.

В частности, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях, написала в соцсетях премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам координации с профильными министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины".

Она добавила, что параллельно ведется работа с другими операторами топливного рынка, и правительство "рассчитывает на их ответственную и взвешенную ценовую политику".

Кабмин также поручил Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка.

В качестве приоритетных сфер обеспечения топливом остаются потребности сектора обороны.

"В то же время важно гарантировать наличие горючего и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", – подчеркнула глава правительства, добавив, что также ведется работа с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего на украинский рынок.

Цены на топливо в Украине: что происходит на АЗС

Согласно данным ресурса "Минфин", 5 марта средние цены на ключевые позиции топлива продолжили свой рост.

В частности, литр бензина А-95 прибавил в цене еще 63 копейки и сейчас составляет 72,3 грн. А-95 подорожал на 1,08 грн и теперь стоит 68,28 грн/л. Больше всего подорожал за сутки А-92, на 1,7 грн. Таким образом его стоимость достигла 65,51 грн/л.

Стоимость дизтоплива выроста на 1,6 грн и составила 68,95 грн/л.

По состоянию на утро 6 марта в большинстве крупных сетей скачка цен не зафиксировано. С начала марта стоимость топлива на некоторых АЗС поднялась на 4-6 грн за литр.

Пока правительство отчитывается о шагах по стабилизации рынка топлива, эксперты настроены более скептически и предупреждают, что цена на А-90 может вырасти до 100-150 грн за литр. Из-за блокировки Ормузского залива цена на топливо могут расти и в дальнейшем, не только для Украины, но и для всего мира.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко и вовсе считает, что государству выгодна высокая цена на топливо, поскольку сулит увеличение поступлений в госбюджет в виде налогов.

Тем временем Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС и выясняет ситуацию, сложившуюся на рынке светлых нефтепродуктов после повышения цен на топливо. Глава ведомства Павел Кириленко заявил, что у игроков топливного рынка есть три дня, чтобы объяснить повышение стоимости бензина и других видов топлива на АЗС.