Государству выгодна высокая цена на топливо: эксперт назвал причину (видео)

Повышение цен на топливо бьет, прежде всего, по потребителю. Государство же получает почти половину в виде налогов от стоимости нефтепродуктов.

В цене нефтепродуктов налоги составляют до 47%, включая акциз, НДС, налог на доход и так далее, рассказал в эфире "Ранок. LIVE" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Почти 50% того, что люди платят на заправках, идет в госбюджет. И таким образом, чем выше цена, тем больше денег идет в госбюджет. И государство заинтересовано в том, чтобы цены были максимально высокими. Но потребители же в этом не заинтересованы", — констатирует он.

По его словам, разные эксперты и ассоциации сейчас заботятся о наполнении госбюджета и о том, чтобы большие трейдеры были в хорошей прибыли.

"Но во всем это нет слова "потребитель". Потребитель никому не нужен", — резюмирует Омельченко.

Цены на топливо в Украине: тенденции и прогнозы экспертов

Стоимость топлива на украинских АЗС продолжает расти, как и входная цена нефтепродуктов в Украину. Только за последнюю ночь она выросла на 5 гривен.

Эксперт Дмитрий Леушкин констатирует, что стоимость бензина, дизеля и автогаза продолжит расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и блокаде Ормузского пролива, через который шло 20% мирового объема нефти.

И хотя Иран заявляет, что не закрывал Ормузский пролив, судоходство на нем практически замерло, а с ним — и перевозка нефти.

Тем временем Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС и выясняет ситуацию, сложившуюся на рынке светлых нефтепродуктов после повышения цен на топливо. Глава ведомства Павел Кириленко заявил, что у игроков топливного рынка есть три дня, чтобы объяснить повышение стоимости бензина и других видов топлива на АЗС.

Напомним, в Украине констатируют рост цен на АЗС на фоне событий на Ближнем Востоке.

Кроме того, очевидцы фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо.