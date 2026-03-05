Державі вигідна висока ціна на пальне: експерт назвав причину (відео)

Підвищення цін на паливо б'є насамперед по споживачеві. Держава ж отримує майже половину у вигляді податків від вартості нафтопродуктів.

У ціні нафтопродуктів податки становлять до 47%, включно з акцизом, ПДВ, податком на дохід тощо, розповів в ефірі "Ранок. LIVE" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Майже 50% того, що люди платять на заправках, іде до держбюджету. І таким чином, що вища ціна, то більше грошей іде до держбюджету. І держава зацікавлена в тому, щоб ціни були максимально високими. Але споживачі ж у цьому не зацікавлені", — констатує він.

За його словами, різні експерти та асоціації зараз дбають про наповнення держбюджету і про те, щоб великі трейдери були в хороших прибутках.

"Але в усьому цьому немає слова "споживач". Споживач нікому не потрібен", — резюмує Омельченко.

Ціни на пальне в Україні: тенденції та прогнози експертів

Вартість пального на українських АЗС продовжує зростати, як і вхідна ціна нафтопродуктів в Україну. Тільки за останню ніч вона зросла на 5 гривень.

Експерт Дмитро Льоушкін констатує, що вартість бензину, дизеля й автогазу продовжить зростати на тлі ескалації на Близькому Сході та блокади Ормузької протоки, через яку йшло 20% світового обсягу нафти.

І хоча Іран заявляє, що не закривав Ормузьку протоку, судноплавство на ній практично завмерло, а з ним — і перевезення нафти.

Тим часом Антимонопольний комітет України почав перевірки АЗС і з'ясовує ситуацію, що склалася на ринку світлих нафтопродуктів після підвищення цін на паливо. Глава відомства Павло Кириленко заявив, що у гравців паливного ринку є три дні, щоб пояснити підвищення вартості бензину та інших видів палива на АЗС.

Нагадаємо, в Україні констатують зростання цін на АЗС на тлі подій на Близькому Сході.

Крім того, очевидці фіксують довгі черги на АЗС через стрибок цін на пальне.