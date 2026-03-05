"Її закрили американці": в Ірані спростували блокаду Ормузької протоки

Іран не закрив Ормузьку протоку і продовжує взаємодіяти з суднами, що проходять через неї, згідно з міжнародними протоколами.

З відповідною заявою у ЗМІ виступив заступник командувача центрального штабу військового командування "Хатам аль-Анбія" Кіюмарс Хейдарі, повідомляє "РИА-новости".

Водночас іноЗМІ дають більш детальний переклад того, що сказав бригадний генерал:

"Ми фактично не закривали Ормузьку протоку. Можна сказати, що її закрили американці. Ми здійснюємо свій морський суверенітет в Ормузькій протоці. Там ми регулюємо рух суден відповідно до міжнародних протоколів".

Він також заявив, що Іран зараз веде "запеклу битву на морі, в повітрі і в космосі з глобалістською Америкою":

"Ми стоїмо віч-на-віч з американцями в історичній битві, з якою американські військові не стикалися за всю свою ганебну і злочинну історію, і вони, безумовно, отримають дуже суворі й сумні наслідки".

Іран фактично закрив Ормузьку протоку для експорту нафти і газу, використовуючи поєднання ударів безпілотників і залякування, що паралізувало комерційне морське судноплавство.

У протоці було атаковано щонайменше чотири танкери, і, за даними Lloyd's List Intelligence, морський трафік 1 березня скоротився більш ніж на 90%, і ознак відновлення практично немає, оскільки ключові морські страхові компанії скасували страхові поліси наступного дня.

2 березня бригадний генерал Ібрагім Джаббарі, старший радник головнокомандувача Корпусом вартових ісламської революції Ірану, заявив:

"Ми атакуємо і підпалимо будь-яке судно, що намагається перетнути протоку".

У ніч на 4 березня заступник командувача ВМС КВІР Мохаммад Акбарзаде стверджував, що Іран на тлі конфлікту зі США та Ізраїлем оголосив про заборону пересування через Ормузьку протоку, зокрема для нафтових танкерів, комерційних і риболовецьких суден.

Водночас час закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявляв, що Іран не планує закривати Ормузьку протоку, незважаючи на військову ескалацію.

Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Оманською затокою і Аравійським морем. Це ключовий маршрут поставок на світовий ринок нафти і скрапленого природного газу з країн Перської затоки і з самого Ірану. На нього припадає близько 20% світових поставок нафти, нафтопродуктів і СПГ.

У зв'язку з цим ціни на нафту по всьому світу вже поповзли вгору, а в Україні прогнозують, що вартість бензину може зрости до 100-150 грн/л, якщо ситуація не стабілізується.

Китай офіційно звернувся до всіх учасників війни в Ірані, щоб відкрити Ормузьку протоку для руху танкерів з нафтою і газом.

