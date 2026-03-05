"Его закрыли американцы": в Иране опровергли блокаду Ормузского пролива

Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам.

С соответствующим заявлением в СМИ выступил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Киюмарс Хейдари, сообщает "РИА-новости".

В то же время иноСМИ дают более детальный перевод того, что сказал бригадный генерал:

"Мы фактически не закрывали Ормузский пролив. Можно сказать, что его закрыли американцы. Мы осуществляем свой морской суверенитет в Ормузском проливе. Там мы регулируем движение судов в соответствии с международными протоколами".

Он также заявил, что Иран сейчас ведет "ожесточенную битву на море, в воздухе и в космосе с глобалистской Америкой":

"Мы стоим лицом к лицу с американцами в исторической битве, которой американские военные не сталкивались за всю свою позорную и преступную историю, и они, безусловно, получат очень суровые и прискорбные последствия".

Блокада Ормузского пролива: что происходит на главной нефте-газовой артерии мира

Иран фактически закрыл Ормузский пролив для экспорта нефти и газа, используя сочетание ударов беспилотников и запугивания, что парализовало коммерческое морское судоходство.

В проливе были атакованы минимум четыре танкеры, и, по данным Lloyd’s List Intelligence, морской трафик 1 марта сократился более чем на 90%, и признаков восстановления практически нет, поскольку ключевые морские страховые компании отменили страховые полисы на следующий день.

2 марта бригадный генерал Ибрагим Джаббари, старший советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Ирана, заявил:

"Мы атакуем и подожжем любое судно, пытающееся пересечь пролив".

В ночь на 4 марта заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде утверждал, что Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе для нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов.

В то же время иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Иран не планирует закрывать Ормузский пролив, несмотря на военную эскалацию.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана. На него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

В связи с этим цены на нефть по всему миру уже поползли вверх, а в Украине прогнозируют, что стоимость бензина может вырасти до 100-150 грн/л, если ситуация не стабилизируется.

Китай официально обратился ко всем участникам войны в Иране, чтобы открыть Ормузский пролив для движения танкеров с нефтью и газом.

