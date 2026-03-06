Подорожчання палива в Україні: у Кабміні пообіцяли приборкати ціни на АЗС

Уряд України має намір вжити комплекс заходів, щоб стабілізувати ситуацію на паливному ринку.

Зокрема, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку за нинішніх умов, написала у соцмережах прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками координації з профільними міністерствами та керівництвом НАК "Нафтогаз України".

Вона додала, що паралельно ведеться робота з іншими операторами паливного ринку, і уряд "розраховує на їхню відповідальну і зважену цінову політику".

Кабмін також доручив Антимонопольному комітету України та Держпродслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку.

Як пріоритетні сфери забезпечення паливом залишаються потреби сектору оборони.

"Водночас важливо гарантувати наявність пального і стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", — наголосила глава уряду, додавши, що також ведеться робота з міжнародними партнерами щодо збільшення обсягів імпорту пального на український ринок.

Ціни на пальне в Україні: що відбувається на АЗС

Згідно з даними ресурсу "Мінфін", 5 березня середні ціни на ключові позиції палива продовжили своє зростання.

Зокрема, літр бензину А-95 додав у ціні ще 63 копійки і зараз становить 72,3 грн. А-95 подорожчав на 1,08 грн і тепер коштує 68,28 грн/л. Найбільше подорожчав за добу А-92, на 1,7 грн. Таким чином його вартість сягнула 65,51 грн/л.

Вартість дизпалива зросла на 1,6 грн і становила 68,95 грн/л.

Станом на ранок 6 березня в більшості великих мереж стрибка цін не зафіксовано. З початку березня вартість пального на деяких АЗС піднялася на 4-6 грн за літр.

Поки уряд звітує про кроки зі стабілізації ринку пального, експерти налаштовані більш скептично і попереджають, що ціна на А-90 може зрости до 100-150 грн за літр. Через блокування Ормузької затоки ціни на пальне можуть зростати й надалі, не лише для України, а й для всього світу.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко і зовсім вважає, що державі вигідна висока ціна на паливо, оскільки обіцяє збільшення надходжень до держбюджету у вигляді податків.

Тим часом Антимонопольний комітет України почав перевірки АЗС і з'ясовує ситуацію, що склалася на ринку світлих нафтопродуктів після підвищення цін на паливо. Глава відомства Павло Кириленко заявив, що у гравців паливного ринку є три дні, щоб пояснити підвищення вартості бензину та інших видів палива на АЗС.