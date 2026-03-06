Сколько стоит бензин в Украине в конце рабочей недели, 6 марта, — читайте в обзоре.

Цены на бензин в Украине продолжают расти, но темпы подорожания значительно замедлились по сравнению с предыдущими днями. В течение рабочей недели сети АЗС повысили стоимость топлива на 5-6 грн за литр.

Сколько стоит бензин в Украине 6 марта

Резкое повышение цен на бензин и дизель в Украине связано с колебаниями мировых цен на нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По словам руководителя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, временно сдержать рост помогло вмешательство Антимонопольного комитета Украины. Ведомство начало проверки и обратилось к сетям АЗС с требованием объяснить повышение стоимости топлива, что, вероятно, удержит цены на несколько дней.

В то же время эксперт отмечает, что тенденция к подорожанию продолжится. Бензин может подорожать до 80 гривен за литр, а потенциально может вырасти цена и до 85 грн.

"Никто не будет работать себе в убыток", — подчеркнул Леушкин.

Средняя стоимость топлива по Украине по состоянию на 6 марта.

Вид палива Ціна (грн за літр) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 72,31 0,01 Бензин А-95 68,37 0,09 Бензин А-92 65,80 0,29 Дизельне паливо 69,10 0,15 Газ авто­мобільний 40,33 0,10

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

В пятницу большинство сетей АЗ оставили цены на топливо без изменений. В то же время у некоторых операторов произошли незначительные корректировки:

в сети БРСМ-Нафта немного подешевел дизель, тогда как автогаз подорожал на 43 копейки;

в Mango бензин А-95 и газ выросли на 50 копеек, а дизель — на 1,5 грн;

в SOCAR дизельное топливо подорожало на 15 копеек.

Ниже представлены цены на бензин у ведущих операторов АЗС по состоянию на 6 марта. Однако, обратите внимание, что стоимость горючего может отличаться в зависимости от региона.

АЗС А-95+ (грн /літр) А-95 (грн /літр) А-92 (грн /літр) ДП (грн /літр) ГАЗ (грн /літр) OKKO 73,99 70,99 - 70,99 41,99 WOG 73,99 70,99 - 70,99 41,98 Укрнафта 71,99 68,99 65,99 68,99 40,99 БРСМ-Нафта - 65,72 - 66,94 38,08 Mango - 66,49 - 67,48 38,92 Motto 66,98 67,13 - 66,84 38,69 BVS 72,99 69,99 - 69,99 39,99 SOCAR 73,13 69,99 - 70,85 41,41 Parallel 70,91 68,06 - 68,24 38,13

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Проверки Антимонопольного комитета и риск дальнейшего роста цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверку сетей АЗС из-за стремительного повышения цен на топливо. Глава ведомства Павел Кириленко сообщил, что компании должны предоставить полную информацию о факторах, которые повлияли на изменение стоимости бензина, дизеля и сжиженного газа. Для ответа участникам рынка выделили всего три дня.

Важно

Бензин по 70 гривен за литр: кто виноват в кризисе и почему дефицита топлива на самом деле нет

Он уточнил, что цель проверки — выяснить, есть ли признаки сговора между сетями. В случае нарушений законодательство о защите экономической конкуренции предусматривает штраф до 10% от годовой выручки каждого оператора.

Вместе с тем в Верховной Раде предупреждают: если АМКУ не обеспечит надлежащий контроль, цена литра бензина может достичь 150 гривен. Народный депутат Нина Южанина отметила, что резкий рост цен на горючее не является типичным для европейских стран.

По ее словам, бизнес вряд ли будет покрывать штрафы, которые может наложить Антимонопольный комитет в случае выявления нарушений, за счет собственников, поэтому расходы могут компенсироваться повышением цен для потребителей.

Она подчеркнула, что проблему ценообразования на рынке топлива нельзя игнорировать, а бизнес должен осознавать свою ответственность перед государством и гражданами, особенно в условиях полномасштабной войны.

К слову, Кабинет министров Украины планирует стабилизировать топливный рынок. Государственная компания "Укрнафта" будет продавать топливо с минимальной наценкой, устанавливая ориентир справедливой цены, а с другими операторами ведется работа по ответственной ценовой политике.