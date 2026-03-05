Бензин по 70 гривен за литр: кто виноват в кризисе и почему дефицита топлива на самом деле нет

Не паника вызвала повышение цен на нефтепродукты, а синхронный ничем не оправданный рост цен в понедельник–вторник на 2–3 гривны за литр основными игроками рынка.

Уже после этого появился ажиотажный спрос. Не нужно путать последствия с причинами. Собственно, если услышите экспертов, обосновывающих рост цен в Украине на моторное топливо на второй день после начала войны на Ближнем Востоке, то знайте — это либо не эксперты, либо специалисты на содержании заинтересованных сетей АЗС.

Напомню, что никаких оснований для повышения цен не было, поскольку лаг между изменением конъюнктуры на мировых рынках нефти и отражением ее на стелах АЗС — примерно 20–25 дней вследствие сроков логистики и имеющихся запасов по предыдущим докризисным ценам.

Відео дня

Где Антимонопольный комитет, где стратегические запасы нефтепродуктов на 90 суток, о создании которых чиновники говорят уже как минимум 20 лет?

Но есть и хорошие новости. Дефицита нефтепродуктов на украинском рынке нет, а кризис вокруг Ормузского пролива, вероятно, продлится недолго, поскольку он никому не выгоден, кроме России. Так что те автовладельцы, которые сейчас заполняют канистры по 70 грн плюс за литр А-95, могут скоро пожалеть.

Впрочем, этот кризис проявил все недостатки рынка — рыночную власть немногих при попустительстве АМКУ и Минэкономики и под маскировкой борьбы с детенизацией и увеличением поступлений в Госбюджет. О потребителях вообще никто не думает, зато они и являются основой рынка.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно