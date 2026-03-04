АЗС подняли цены на топливо без надобности: старых запасов хватило бы еще на месяц, — DeepState

В Украине крупные сети АЗС подняли цены на топливо, не дожидаясь реальных изменений на рынке. В частности, причиной роста стоимости называют — обострение ситуации на Ближнем Востоке, но пока мировые события, как отмечают аналитики, не успели сильно повлиять на рынок.

Как сообщает канал основательной аналитики DeepState в Telegram, топовые операторы воспользовались случаем повысить прибыли, хотя пока события в регионе никак не повлияли на украинский рынок.

"По нашей информации изнутри заправочных топ-компаний, они подняли цены на топливо, пользуясь возможностью мировых событий, чтобы увеличить прибыль, осознавая, что влияния ситуации в Персидском заливе на рынок еще нет", — говорится в сообщении.

По словам источников, запасы топлива, купленного по старым ценам, позволят продавать его еще около месяца. После этого стоимость топлива, вероятно, начнет зависеть от того, как будут разворачиваться события на Персидском заливе.

Специалисты отмечают, что именно крупные компании определяют общий рыночный тренд, поэтому их решения по ценам влияют на всех. Снижать цены в ближайшее время они не планируют, и украинским водителям придется покупать топливо по новым тарифам.

"Важно отметить, что это касается именно топ-компаний, от которых и формируется цена на рынке. Снижать цену, предварительно, они не планируют", — добавили аналитики.

Напомним, что народный депутат Даниил Гетманцев отреагировал на ситуацию с резким подорожанием топливапубличным обращением к представителям топливного рынка. В своей заметке в Telegram он отметил, что, несмотря на бизнес-составляющую, в военное время компании должны учитывать социальную ответственность и не использовать панику потребителей для получения сверхприбылей. По словам депутата, нынешнее повышение цен лишь частично связано с событиями в Иране, ведь мировые колебания цен не сразу отражаются на украинском рынке.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам экспертов, между ростом мировых цен на нефть и подорожанием топлива на АЗС обычно проходит около трех недель. Поэтому мгновенное и синхронное повышение цен на нефтепродукты вызывает подозрения относительно сговора участников рынка. В частности, в таком случае должен вмешаться Антимонопольный комитет Украины, чтобы расследовать ситуацию.