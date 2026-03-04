АЗС підняли ціни на пальне без потреби: старих запасів вистачило б ще на місяць, – DeepState

В Україні великі мережі АЗС підняли ціни на пальне, не чекаючи реальних змін на ринку. Зокрема, причиною зростання вартості називають — загострення ситуації на Близькому Сході, але наразі світові події, як зазначають аналітики, не встигли сильно вплинути на ринок.

Як повідомляє канал ґрунтовної аналітики DeepState у Telegram, топові оператори скористалися нагодою підвищити прибутки, хоча поки що події в регіоні ніяк не вплинули на український ринок.

"За нашою інформацією з середини заправних топ-компаній, вони підняли ціни на пальне, користуючись можливістю світових подій, щоб збільшити прибутки, усвідомлюючи, що впливу ситуації у Перській затоці на ринок ще немає", — йдеться в дописі.

Публікація DeepState у Telegram Фото: Скриншот

За словами джерел, запаси пального, купленого за старими цінами, дозволять продавати його ще близько місяця. Після цього вартість пального, ймовірно, почне залежати від того, як розгортатимуться події на Перській затоці.

Фахівці зазначають, що саме великі компанії визначають загальний ринковий тренд, тому їхні рішення щодо цін впливають на всіх. Знижувати ціни у найближчий час вони не планують, і українським водіям доведеться купувати пальне за новими тарифами.

"Важливо зазначити, що це стосується саме топ-компаній, від яких і формується ціна на ринку. Знижувати ціну, попередньо, вони не планують", — додали аналітики.

Нагадаємо, що народний депутат Данило Гетманцев відреагував на ситуацію з різким подорожчанням пального публічним зверненням до представників паливного ринку. У своєму дописі в Telegram він наголосив, що, попри бізнесову складову, у воєнний час компанії мають зважати на соціальну відповідальність і не використовувати паніку споживачів для отримання надприбутків. За словами депутата, нинішнє підвищення цін лише частково пов’язане з подіями в Ірані, адже світові коливання цін не одразу відображаються на українському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками експертів, між зростанням світових цін на нафту та подорожчанням пального на АЗС зазвичай проходить близько трьох тижнів. Тому миттєве й синхронне підвищення цін на нафтопродукти викликає підозри щодо змови учасників ринку. Зокрема, в такому випадку має втрутитися Антимонопольний комітет України, щоб розслідувати ситуацію.