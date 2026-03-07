Уже в апреле: Гетманцев предупредил о вероятном реальном дефиците бензина в Украине

Боевые действия на Ближнем Востоке могут продолжаться достаточно долго, из-за чего пострадает производство топлива. Украина может ощутить дефицит бензина уже в следующем месяце, считает народный депутат.

Военные действия на Ближнем Востоке могут продолжаться вплоть до сентября и в течение этого времени Иран может фактически перекрыть ключевую нефте-газовую транзитную артерию, идущую через Ормузский пролив. Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Аналитики одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase & Co считают, что если движение через пролив будет заблокировано, производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней. А дальше будут вынуждены существенно сократить производство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Ирак и Иран имеют общий наземный "бак" для хранения нефти емкостью 343 млн баррелей. Если доставка прекращается, нефть можно хранить только 22 дня. Еще около 60 пустых танкеров в море смогут дополнительно обеспечить 50 млн. баррелей, то есть общее время до остановки производства может быть растянуто максимум до 25 дней.

В этом случае украинцы могут столкнуться не только со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом топлива. Возможная нехватка горюче-смазочных материалов может возникнуть в Украине уже в апреле, не исключает нардеп, ссылаясь на экспертов местного рынка топлива.

Учитывая возможные риски, уже сейчас целесообразно стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка, в частности "Укрнафтой", — считает Гетманцев.

Также он предлагает исследовать возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах.

"Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставками топлива для сил обороны, которые нуждаются в бесперебойном ежедневном снабжении, а также для аграриев во время посевной", — подчеркнул избранник.

Для предотвращения возникновения дефицита на внутреннем рынке правительству необходимо уже провести консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов, а у международных партнеров зарезервировать необходимые объемы топлива.

Гетманцев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя игнорировать эти очень серьезные риски. По его словам, чтобы исключить проблемы, на них нужно реагировать заблаговременно.

Цены на топливо в Украине

Согласно информации ресурса Minfin, за последние дни топливо в Украине подорожало.

Литр бензин марки А-95 премиум стоит 72,31 грн.

Бензин А-95 — 68,37 грн;

Бензин А-92 — 65,80

Дизельное топливо — 69,10

Газ автомобильный — 40,33.

Цены на топливо в разных регионах

При этом самый дорогой бензин, как установлено, в западных и южных областях Украины.

Напомним, сразу после начала конфликта на Ближнем Востоке на автозаправках Украины фиксировали рост цен на бензин, дизель и автогаз.

В Верховной Раде предупредили о том, что если АМКУ не обеспечит надлежащий контроль, цена литра бензина может достичь 150 грн.

Цены на топливо растут как в Украине, так и в мире из-за скачка стоимости нефти марки Brent. Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечал, что запасов топлива в Украине хватает на 20 дней.