Не четыре недели, а почти год: война в Иране может продлиться до сентября, — Politico

Разведке Соединенных Штатов Америки не хватает людей для сопровождения войны в Иране, которая оказалась масштабнее чем ожидалось и продлится не четыре недели, не 100 дней, а шесть месяцев, сообщило Politico. При этом о планировании спецопераций знает очень мало людей и слишком низкая активность по спасению американцев, попавших в зону боевых действий. Как действует администрация Белого дома в новых условиях на Ближнем Востоке?

Белый дом не был готов к масштабности войны в Иране, поскольку срочно набирают людей в Государственный департамент для эвакуации американцев и ищут новых работников в штаб-квартиру разведки, говорится в статье западного медиа. Вместе с тем срочно выделяется дополнительное финансирование, хотя обычно, при адекватном планировании, деньги закладываются до начала операции. По мнению аналитиков Politico, такие действия правительства США показывают, что события развиваются не по плану и не все факторы учли, начиная противостояние на Ближнем Востоке.

Politico пообщалось с анонимными источниками и также с экспертами по Ближнему Востоку. Выяснилось, что о плане кампании в Иране знали очень мало чиновников, а команду для атаки в субботу 28 февраля отдали в спешке, "проснувшись утром и решив начать войну".

"Центральное командование США просит Пентагон направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана в течение как минимум 100 дней, но вероятно, до сентября", — написало медиа со ссылкой на источники.

В статье отметили еще одну проблему, кроме спонтанности начала атаки. В частности, на первых этапах коалиция США и Израиля ударила по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи (погиб 28 февраля) и по военной инфраструктуре. Однако на сегодня, на шестой день войны, до сих пор не ясно, какова же конечная цель действий американцев и израильтян. Ко всему, аналитики так и не поняли, почему же начало боевых действий произошло именно в конце февраля, а не раньше или позже.

"Растут опасения, что у США и их союзников на Ближнем Востоке могут закончиться боеприпасы", — отметил источник, уточнив, что военные США знали о десятках тысяч "Шахедов" в Иране, но контрдроны не используются, потому что американцы еще не имеют навыков борьбы с БпЛА.

Война в Иране — детали

Отметим, война в Иране началась 28 февраля 2026 года с ударов по штаб-квартире лидера Али Хаменеи и военной верхушки. В ответ КСИР атаковал военные базы США по всему Ближнему Востоку и также по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам СПГ, танкерам в Ормузском проливе. Тем временем коалиция США и Израиля продолжила бомбить военные цели в Тегеране и также ударила по ядерному центру Натанз и технопарку по развитию ракетной программы Пардис.

Напоминаем, 4 марта американское командование показало кадра удара субмарины по иранскому кораблю IRIS Dena возле Шри-Ланки. Кроме того, атаковали корвет КСИР возле Ормузского пролива.