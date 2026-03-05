Не чотири тижні, а майже рік: війна в Ірані може тривати до вересня, – Politico

Розвідці Сполучених Штатів Америки не вистачає людей для супроводу війни в Ірані, яка виявилась масштабнішою ніж очікувалось та продовжиться не чотири тижні, не 100 днів, а шість місяців, повідомило Politico. При цьому про планування спецоперацій знає дуже мало людей і відзначають низьку активність щодо порятунку американців, які потрапили у зону бойових дій. Як діє адміністрація Білого дому у нових умовах на Близькому Сході?

Білий дім не був готовий до масштабності війни в Ірані, оскільки терміново набирають людей у Державний департамент для евакуації американців та шукають нових працівників у штаб-квартиру розвідки, ідеться у статті західного медіа. Разом з тим терміново виділяється додаткове фінансування, хоча зазвичай, при адекватному плануванні, гроші закладаються до початку операції. На думку аналітиків Politico, такі дії уряду США показують, що події розвиваються не за планом і не усі фактори врахували, починаючи протистояння на Близькому Сході.

Politico поспілкувалось з анонімними джерелами й також з експертами по Близькому Сходу. З'ясувалось, що про план кампанії в Ірані знали дуже мало урядовців, а команду для атаки в суботу 28 лютого віддали поспіхом, "прокинувшись зранку і вирішивши почати війну".

"Центральне командування США просить Пентагон направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану протягом щонайменше 100 днів, але ймовірно, до вересня", — написало медіа з посиланням на джерела.

У статті зауважили ще одну проблему, окрім спонтанності початку атаки. Зокрема, на перших етапах коаліція США та Ізраїлю вдарила по верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї (загинув 28 лютого) та по військовій інфраструктурі. Однак на сьогодні, на шостий день війни, досі не ясно, яка ж кінцева мета дій американців та ізраїльтян. До всього, аналітики так і не зрозуміли, чому ж початок бойових дій стався саме наприкінці лютого, а не раніше чи пізніше.

"Зростають побоювання, що у США та їхніх союзників на Близькому Сході можуть закінчитися боєприпаси", — зауважило джерело, уточнивши, що військові США знали про десятки тисяч "Шахедів" в Ірану, але контрдрони не використовуються, бо американці ще не мають навички боротьби з БпЛА.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, війна в Ірані почалась 28 лютого 2026 року з ударів по штаб-квартирі лідера Алі Хаменеї та військової верхівки. У відповідь КВІР атакував військові бази США по всьому Близькому Сходу і також по нафтопереробних заводах, терміналах СПГ, танкерах в Ормузькоій протоці. Тим часом коаліція США та Ізраїлю продовжила бомбардувати військові цілі в Тегерані й також вдарила по ядерному центру Натанз та технопарку з розвитку ракетної програми Пардіс.

Нагадуємо, 4 березня американське командування показало кадру удару субмарини по іранському кораблю IRIS Dena біля Шрі-Ланки. Крім того, атакували корвет КВІР біля Ормузької протоки.