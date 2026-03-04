США заявили про удар субмарини, яка потопила корабель IRIS Dena Ірану: влучили торпедою Mk.48 (відео)

Торпеда, випущена підводним човном армії Сполучених Штатів Америки, потопила майже стометровий корабель "ІРІС Дена" (IRIS Dena) Ірану, підтвердив глава Пентагону Піт Гегсет. У мережі з'явились кадри з перископа субмарини, яка спіймала у приціл іранський корабель та запустила торпеду, ймовірно, Mk.48.

Іранський корабель, який потонув біля Шрі-Ланки, справді потонув через удар підводного човна США, і це перший такий випадок з часів Другої світової війни, заявив Гегсет під час брифінгу у Білому домі. На відео з перископа показали "ІРІС Дена", по якій влучає засіб ураження. За мить на місці ураженого об'єкта — стовп вогню та масштабна пожежа на носі.

Глава Міністерства війни США Піт Гегсет підтвердив, що по іранському кораблю вдарила торпеда, яку він назвав "тиха смерть". Також він зауважив, що КВІР, ймовірно, вважали, що перебувають у безпеці у міжнародних водах, але удар американської субмарини цю думку спростувало.

У одному з наступних дописів Пентагону — скриншоти кадрів після влучання. Американці показали, що корабель "ІРІС Дена" (IRIS Dena) Ірану пішов на дно: корпус занурювався ледь майже вертикально.

Війна в Ірану - як тонув корабель IRIS Dena Ірану 4 березня Фото: Скриншот

Війна в Ірані — деталі влучання по IRIS Dena

Піт Гегсет офіційно не повідомив, якою саме торпедою та якою субмариною США вдалось дістати корабель IRIS Dena, який саме повертався зі спільних ірано-індійських військових навчань у Бенгальській затоці (25 лютого). При цьому порталі The War Zone звернули увагу на брифінг голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВПС США генерала Дена "Разін" Кейна. Кількома годинами раніше Кейн сказав про удар неназваного швидкохідного підводного човна і застосування торпеди Mk.48.

Що відомо про торпеду Mk-48 США

Mark 48 [скороч. Mk.48 — ред.] — американська підводна торпеда армії США, яку можуть запускати усі американські підводні човни. Основні характеристики Mk.48 — розміри 6 м на 50 см, вага 1,5 т, дальність до 20 км, вага боєголовки до 300 кг, запускається з глибини до 800 м і може рухатись зі швидкістю до 120 км/год. Як розповіли на порталі ВМС армії США, торпеда має цифрову навігацію, наведення та детонацію. Основний підрядник — компанія Lockheed Martin, а орієнтовна ціна засобу ураження, яким потопили іранський корабель IRIS Dena — близько 5,4 млн дол. Призначення важкої торпеди Mk.48 — знищення великих кораблів, написали на TWZ.

Фокус писав про інцидент з кораблем IRIS Dena, який стався вдень 4 березня. Західні медіа повідомили, що він потонув біля південних берегів Шрі-Ланки. Також повідомляли, що врятували близько 30-70 осіб (за різними даними), один моряк помер у лікарні, а ще 100 — зникли безвісти.

Нагадуємо, 4 березня стало відомо про ракетний удар США по корвету Ірану в Ормузькій протоці.