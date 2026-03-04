США заявили об ударе субмарины, потопившей корабль IRIS Dena Ирана: попали торпедой Mk.48 (видео)

Торпеда, выпущенная подводной лодкой армии Соединенных Штатов Америки, потопила почти стометровый корабль "ИРИС Дена" (IRIS Dena) Ирана, подтвердил глава Пентагона Пит Гегсет. В сети появились кадры с перископа субмарины, которая поймала в прицел иранский корабль и запустила торпеду, вероятно, Mk.48.

Иранский корабль, который утонул возле Шри-Ланки, действительно утонул из-за удара подводной лодки США, и это первый такой случай со времен Второй мировой войны, заявил Гегсет во время брифинга в Белом доме. На видео с перископа показали "ИРИС Дэна", по которой попадает средство поражения. Через мгновение на месте пораженного объекта — столб огня и масштабный пожар на носу.

Глава Министерства войны США Пит Гегсет подтвердил, что по иранскому кораблю ударила торпеда, которую он назвал "тихая смерть". Также он отметил, что КСИР, вероятно, считали, что находятся в безопасности в международных водах, но удар американской субмарины это мнение опроверг.

Відео дня

В одном из следующих сообщений Пентагона — скриншоты кадров после попадания. Американцы показали, что корабль "ИРИС Дена" (IRIS Dena) Ирана пошел на дно: корпус погружался едва ли не почти вертикально.

Война в Ирана — как тонул корабль IRIS Dena Ирана 4 марта Фото: Скриншот

Война в Иране — детали попадания по IRIS Dena

Пит Гегсет официально не сообщил, какой именно торпедой и какой субмариной США удалось достать корабль IRIS Dena, который как раз возвращался из совместных ирано-индийских военных учений в Бенгальском заливе (25 февраля). При этом портале The War Zone обратили внимание на брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов ВВС США генерала Дэна "Разин" Кейна. Несколькими часами ранее Кейн сказал об ударе неназванной быстроходной подводной лодки и применении торпеды Mk.48.

Что известно о торпеде Mk-48 США

Mark 48 [сокр. Mk.48 — ред.] — американская подводная торпеда армии США, которую могут запускать все американские подводные лодки. Основные характеристики Mk.48 — размеры 6 м на 50 см, вес 1,5 т, дальность до 20 км, вес боеголовки до 300 кг, запускается с глубины до 800 м и может двигаться со скоростью до 120 км/ч. Как рассказали на портале ВМС армии США, торпеда имеет цифровую навигацию, наведение и детонацию. Основной подрядчик — компания Lockheed Martin, а ориентировочная цена средства поражения, которым потопили иранский корабль IRIS Dena — около 5,4 млн долл. Назначение тяжелой торпеды Mk.48 — уничтожение больших кораблей, написали на TWZ.

Фокус писал об инциденте с кораблем IRIS Dena, который произошел днем 4 марта. Западные медиа сообщили, что он утонул у южных берегов Шри-Ланки. Также сообщалось, что спасли около 30-70 человек (по разным данным), один моряк умер в больнице, а еще 100 — пропали без вести.

Напоминаем, 4 марта стало известно о ракетном ударе США по корвету Ирана в Ормузском проливе.