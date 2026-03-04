США взорвали иранский корабль "Шахид Сайяд Ширази": как выбивают флот КСИР (видео)

Днем 4 марта загорелся иранский корвет "ИРИС Шахид Сайяд Ширази" класса "Шахид Сулеймани". На видео с места событий показали военный корабль Корпуса стражей исламской революции (КСИР), над которым поднимается столб дыма. Какие корабли потерял режим Ирана в течение пяти дней войны с коалицией США и Израиля?

Корвет загорелся из-за удара ракет США, заявило иранское онлайн-медиа Iran Times в соцсети X. Инцидент произошел рядом с портом Бендер-Абас в Ормузском проливе. Фокус собрал информацию о других кораблях, потерянных Тегераном, и о других отработках армии США по целям, связанным с иранским флотом.

"ИРИС Шахид Сайяд Ширази" (IRIS Shahid Sayyad Shirazi) — корвет катамаранного типа, который впервые спустили на воду в феврале 2024 года. Иранцы уверяли, что он малозаметен и может патрулировать территорию в 10 тыс. км. Основные характеристики иранского корабля — размеры 68 на 20 м, скорость до 83 км/ч, дополнительное снаряжение — вертолетная площадка, три скоростные лодки, вертолет, ракетный комплекс Navab, крылатые ракеты "Саяд". Корвет появлялся на публику: его видели во время совместных военно-морских маневров РФ, Ирана и Китая в марте 2025 года.

Американское командование пока не подтверждало удар по "ИРИС Шахид Сайяд Ширази", который задымился в Ормузском проливе.

Война в Иране — детали морского противостояния

Как сообщило медиа Axios со ссылкой на источники в Пентагоне, в течение первых дней войны в Иране удалось потопить девять кораблей КСИР. Среди прочего, под удар попали следующие цели:

корабль IRGC Navy Jamaran в порту Чабахар (Chabahar);

база в порту Конарак (Konarak) — спутник показал военно-морской причал с признаками повреждений;

базу ВМС Ирана с названием Imam Ali Navy Base — расположена на ирано-сирийской границе на расстоянии тысяч километров от воды.

Кроме того, Фокус писал о поражении фрегата IRIS Dena Ирана у берегов Шри-Ланки. На то время не было подтверждения Пентагона, но медиа The Indepententent написало, что удар могла нанести американская подводная лодка. Обновление: Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что по цели отработала американская субмарина.

На Google maps можно обозначить точки, в которых США наносили удары по военному флоту Ирана и по морскому командованию.

Война в Иране — удары по кораблям и морским базам КСИР с 28 февраля Фото: Google Maps

На сегодня известно названия трех кораблей, которые попали под удар, — IRGC Navy Jamaran и IRIS Shahid Sayyad Shirazi (вероятно, от ракет), IRIS Dena (вероятно, от торпед с субмарины).

Отметим, Фокус писал о других атаках коалиции США и Израиля по военным объектам Ирана. Один из таких массированных воздушных ударов состоялся днем 4 марта. В сети появились кадры взрывов, которые покрыли Тегеран.

Напоминаем, 1-2 марта состоялась серия атак по ядерному объекту Натанз Ирана. Кроме того, было громко в техноцентре Пардис, в котором работали над баллистической ракетной программой КСИР.