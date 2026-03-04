Тегеран попал под новые удары США и Израиля: мешанина столбов огня и дыма (видео)

Днем 4 марта коалиция Соединенных Штатов Америки и Израиля провела новую волну воздушных атак на военные объекты в Тегеране. Иранскую столицу покрыла облака огня и дыма, которые поднялись на сотни метров вширь и вглубь.

Первые видео с кадрами взрывов появились в сети около 15 часов. Указывается, что происходят непрерывная волна ударов в разных районах Тегерана. О пострадавших и разрушениях пока данных нет. Также не ясно, какие именно военные объекты КСИР стали целью США и Израиля на этот раз.

Официально коалиция пока не информировала о целях и последствиях воздушного удара. В то же время в аккаунте X с ником etelaf10 написали, что под ударом могли оказаться казармы "Басидж в районе Чарде" ("Басидж" — военная полиция КСИР, участвовала в подавлении протестов о режима в Иране).

Новость дополняется...