Тегеран потрапив під нові удари США та Ізраїлю: мішанина стовпів вогню та диму (відео)

Вдень 4 березня коаліція Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю провела нову хвилю повітряних атак на військові об'єкти в Тегерані. Іранську столицю вкрила хмари вогню та диму, які здійнялись на сотні метрів вшир та вглиб.

Перші відео з кадрами вибухів з'явились у мережі близько 15 год. Вказується, що відбуваються безперервна хвиля ударів у різних районах Тегерану. Про постраждалих та руйнування поки даних немає. Також не ясно, які саме військові об'єкти КВІР стали ціллю США та Ізраїлю цього разу.

Офіційно коаліція поки не інформувала про цілі та наслідки повітряного удару. Водночас у акаунті X з ніком etelaf10 написали, що під ударом могли опинитись казарми "Басідж у районі Чарде" ("Басідж" — військова поліція КВІР, брала участь у придушенні протестів про режиму в Ірані).

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перед цим повідомила про атаку на об'єкт з виробництва та зберігання ракет Ghadr в Ісфахані на сході Ізраїлю. Наголошується, що саме тут у складках гористої місцевості ховались машини — пускові установки балістичних Ghadr (бойова частина 750-850 кг, дальність до 2000 км). У аканті X центрального командування армії США CENTCOM останній допис стосується звіту про чотириденну війну в Ірані, а новіших даних немає.

Війна в Ірані — деталі ударів по Тегерану

Зазначимо, 3 березня Фокус писав про попередні удари по Тегерану під час нової війни в Ірані, яка почалась 28 лютого. Як повідомили в ЦАХАЛ, відбулась атака на важливі об'єкти у район президентського палацу. На інфографіці з деталями ударами позначено три майданчики, по яких вдарили ракети та бомби коаліції США та Ізраїлю. Військові зауважили, що сподіваються на знешкодження "лідерів режиму". Того ж дня західні медіа повідомили про влучання у будівлю, в якій зібрались 88 іранських експертів для обрання нового лідера Ірану замість загиблого 28 лютого Алі Хаменеї. Місцеві медіа запевнили, що експертів вчасно евакуювали і вони в підсумки підтримали кандидатуру сина загиблого — Моджтаба Хаменеї.

Ще один об'єкт потрапив під удар 3 березня — ядерний та технологічний центр у населеному пункті Пардіс на схід від іранської столиці. На відео з місця подій показали стовпи диму та літаки, які летіли низько над землею.

Нагадуємо, OSINTери опублікували супутникове фото підземного ядерного центру Натанз, на якому позначили точки влучання 2026 року та усі попередні удари, які завдавали США.