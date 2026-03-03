Ізраїль "демонтував" офіс президента Ірану Пезешкіана: чи загинув "лідер режиму", — ЦАХАЛ (фото)

В ніч на 3 березня авіація Ізраїлю вдарила по офісу президента Ірану Масуда Пезешкіана та по інших важливих спорудах, заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Літаки бомбардували один з надзахищених об'єктів, на які вийшли за допомогою спеціальної розвідки. Що сталось в Тегерані та чи є інформація про можливу загибель ще одного лідера Ірану, другого за значущістю після загиблого раніше аятоли Алі Хаменеї?

Ізраїльські військові атакували комплекс будівель, який являвся центральним штабом Ірану, ідеться у повідомлення ЦАХАЛ у соцмережі X. Наголошується, що то був "об'єкт під найретельнішою охороною" і по ньому вдарили в ніч на 3 березня завдяки точній розвідці.

Повідомлення про удар по штаб-квартирі командування Ірану з'явилось близько 12 год. ЦАХАЛ уточнив, що провели "демонтаж" будівель. Військові також запевнили, що загинули лідери режиму, але не уточнили, ідеться про президента Масуда Пезешкіана (був живий станом на 2 березня) чи про релігійного лідера Алі Хаменеї (загинув 28 лютого).

"Лідерів цього терористичного режиму та штаб-квартиру, в якій вони знаходилися, було ліквідовано", — ідеться у дописі армії Ізраїлю.

Відео дня

ЦАХАЛ також опублікував інфографіку з супутниковими фото району Тегерана, по якому завдали ударів. На зображення — будівлі поруч з президентським комплексом у центрі іранської столиці. Навколо позначено три точки влучання ракет Ізраїлю. Орієнтовні зони ураження (згори до низу): перша область — площа 1,13 га і координати 35.69184, 51.40202: друга — 2,52 га і 35.69113, 51.40054; третя — 1,56 га і 35.688, 51.39964.

Війна в Ірані — влучання по штаб-квартирі президента Масуда Пезешкіана, 3 березня Фото: ЦАХАЛ

Тим часом ЦАХАЛ розповів, які засоби ураження застосував для атаки на важливі об'єкти сумарною площею 5 га. З'ясувалось, що для удару задіяли 100 літаків, які скинули 250 бомб. Також є детальна інформація про цілі — це офіс президента Ірану, штаб-квартира Вищої ради національної безпеки Ірану, комплекс для зустрічей на найвищому рівні, заклад для підготовки офіцерів іранської армії.

У мережі не відшукалось інформації іранських медіа та органів влади про можливу загибель президента Масуда Пезешкіана. При цьому у його акаунті X є два повідомлення з паузою у 20 годин. У першому дописі з датою 2 березня він написав про "напад на лікарню", в другому — опівдні 3 березня запевнив, що тримає зв'язок з губернаторами.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, вдень 3 березня стало відомо про продовження ударів США та Ізраїлю по військових об'єктах Ірану. На відео з місця подій з'явились стовпи диму над містом Пардіс на схід від Тегерану, у якому працював технопарк з розробки балістичних та інших ракет. Крім того, напередодні медіа написали про атаку на ядерний об'єкт Натанз. Згодом OSINTери показали супутникові фото наслідків влучань, які могли пошкодити енергетичну інфраструктуру для центрифуг зі збагачення Урану.

Нагадуємо, спецпредставник США Стів Віткофф розповів, які запаси збагаченого удару має Іран та скільки ядерних бомб можуть виготовити.