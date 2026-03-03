Израиль "демонтировал" офис президента Ирана Пезешкиана: погиб ли "лидер режима", — ЦАХАЛ (фото)

В ночь на 3 марта авиация Израиля ударила по офису президента Ирана Масуда Пезешкиана и по другим важным сооружениям, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Самолеты бомбили один из сверхзащищенных объектов, на которые вышли с помощью специальной разведки. Что произошло в Тегеране и есть ли информация о возможной гибели еще одного лидера Ирана, второго по значимости после погибшего ранее аятоллы Али Хаменеи?

Израильские военные атаковали комплекс зданий, который являлся центральным штабом Ирана, говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети X. Отмечается, что это был "объект под самой тщательной охраной" и по нему ударили в ночь на 3 марта благодаря точной разведке.

Сообщение об ударе по штаб-квартире командования Ирана появилось около 12 часов. ЦАХАЛ уточнил, что провели "демонтаж" зданий. Военные также заверили, что погибли лидеры режима, но не уточнили, идет ли речь о президенте Масуде Пезешкиане (был жив по состоянию на 2 марта) или о религиозном лидере Али Хаменеи (погиб 28 февраля).

"Лидеры этого террористического режима и штаб-квартира, в которой они находились, были ликвидированы", — говорится в сообщении армии Израиля.

ЦАХАЛ также опубликовал инфографику со спутниковыми фото района Тегерана, по которому нанесли удары. На изображение — здания рядом с президентским комплексом в центре иранской столицы. Вокруг обозначены три точки попадания ракет Израиля. Ориентировочные зоны поражения (сверху вниз): первая область — площадь 1,13 га и координаты 35.69184, 51.40202: вторая — 2,52 га и 35.69113, 51.40054; третья — 1,56 га и 35.688, 51.39964.

Война в Иране — попадание по штаб-квартире президента Масуда Пезешкиана, 3 марта Фото: ЦАХАЛ

Между тем ЦАХАЛ рассказал, какие средства поражения применил для атаки на важные объекты суммарной площадью 5 га. Выяснилось, что для удара задействовали 100 самолетов, которые сбросили 250 бомб. Также есть подробная информация о целях — это офис президента Ирана, штаб-квартира Высшего совета национальной безопасности Ирана, комплекс для встреч на высшем уровне, заведение для подготовки офицеров иранской армии.

В сети не отыскалось информации иранских медиа и органов власти о возможной гибели президента Масуда Пезешкиана. При этом в его аккаунте X есть два сообщения с паузой в 20 часов. В первом сообщении с датой 2 марта он написал о "нападении на больницу", во втором — в полдень 3 марта заверил, что держит связь с губернаторами.

Война в Иране — детали

Отметим, днем 3 марта стало известно о продолжении ударов США и Израиля по военным объектам Ирана. На видео с места событий появились столбы дыма над городом Пардис к востоку от Тегерана, в котором работал технопарк по разработке баллистических и других ракет. Кроме того, накануне медиа написали об атаке на ядерный объект Натанз. Впоследствии OSINTеры показали спутниковые фото последствий попаданий, которые могли повредить энергетическую инфраструктуру для центрифуг по обогащению урана.

Напоминаем, спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал, какие запасы обогащенного удара имеет Иран и сколько ядерных бомб могут изготовить.