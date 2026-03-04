США підірвали іранський корабель "Шахід Сайяд Ширазі": як вибивають флот КВІР (відео)

Вдень 4 березня загорівся іранський корвет "ІРІС Шахід Сайяд Ширазі" класу "Шахід Сулеймані". На відео з місця подій показали військовий корабель Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), над яким здіймається стовп диму. Які кораблі втратив режим Ірану протягом п'яти днів війни з коаліцією США та Ізраїлю?

Корвет загорівся через удар ракет США, заявило іранське онлайн-медіа Iran Times у соцмережі X. Інцидент відбувся поруч з портом Бендер-Абас в Ормузькій протоці. Фокус зібрав інформацію про інші кораблі, втрачені Тегераном, та про інші відпрацювання армії США по цілях, пов'язаних з іранським флотом.

"ІРІС Шахід Сайяд Ширазі" (IRIS Shahid Sayyad Shirazi) — корвет катамаранного типу, який вперше спустили на воду у лютому 2024 року. Іранці запевняли, що він малопомітний та може патрулювати територію у 10 тис. км. Основні характеристики іранського корабля — розміри 68 на 20 м, швидкість до 83 км/год, додаткове спорядження — вертолітний майданчик, три швидкісні човни, гелікоптер, ракетний комплекс Navab, крилаті ракети "Саяд". Корвет з'являвся на публіку: його бачили під час спільний військово-морських маневрів РФ, Ірану та Китаю у березні 2025 року.

Американське командування поки не підтверджувало удар по "ІРІС Шахід Сайяд Ширазі", який задимівся у Ормузькій протоці.

Війна в Ірані — деталі морського протистояння

Як повідомило медіа Axios з посиланням на джерела у Пентагоні, протягом перших днів війни в Ірані вдалось потопити дев'ять кораблів КВІР. Серед іншого, під удар потрапили наступні цілі:

корабель IRGC Navy Jamaran у порту Чабахар (Chabahar);

база у порту Конарак (Konarak) — супутник показав військово-морський причал з ознаками пошкоджень;

базу ВМС Ірану з назвою Imam Ali Navy Base — розташована на ірано-сірійському кордоні на відстані тисяч кілометрів від води.

Крім того, Фокус писав про ураження фрегата IRIS Dena Ірану біля берегів Шрі-Ланки. На той час не було підтвердження Пентагону, але медіа The Indepentent написало, що удар міг завдати американський підводний човен. Оновлення: Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що за метою відпрацювала американська субмарина.

На Google maps можна позначити точки, в яких США завдавали ударів по військовому флоту Ірану та по морському командуванню.

Війна в Ірані — удари по кораблях та морськиз базах КВІР з 28 лютого Фото: Google Maps

На сьогодні відомо назви трьох кораблів, які потрапили під удар, — IRGC Navy Jamaran та IRIS Shahid Sayyad Shirazi (ймовірно, від ракет), IRIS Dena (ймовірно, від торпед з субмарини).

