Іран заявив про атаку на головний ядерний об'єкт країни

Іран повідомив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі.

Про атаку на головний центр зі збагачення урану, що складається з наземних і підземних (на глибині 40-50 м) споруд, повідомляє Times of Iran.

Про атаку, яка нібито мала місце 1 березня, повідомив посол Ірану на засіданні ради керівників МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн, Реза Наджафі.

"Учора вони знову атакували мирні ядерні об'єкти Ірану, що охороняються", — запевнив він.

На запитання агентства Reuters про те, які саме об'єкти були вражені, він відповів: "Натанз".

Однак глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що немає жодних ознак пошкодження будь-яких іранських ядерних об'єктів, повідомляє The Independent. Гроссі також зазначив, що спроби зв'язатися з іранськими органами ядерного регулювання не увінчалися успіхом.

Минулого року в ніч на 22 червня Сполучені Штати атакували три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Президент США Дональд Трамп зазначав тоді, що ключові об'єкти зі збагачення урану були знищені.

Тим часом 2 березня іранський "Шахед" вдарив по НПЗ ARAMCO в Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, завод ARAMCO — один із найбільших на Близькому Сході і він переробляє 550 тис. барелів нафти на добу. Також зазначається, що Іран вдарив по "критично важливому" об'єкту для експорту нафти Саудівської Аравії.

Як повідомив представник Міністерства оборони Саудівської Аравії, на якого посилаються журналісти, підприємство потрапило під удар двох дронів-камікадзе: їх перехопили, а уламки впали на території заводу і спричинили "невелику пожежу".

Війна з Іраном почалася в ніч на 28 лютого, коли США та Ізраїль почали завдавати ударів по військових об'єктах Тегерана. Під удар потрапив командний пункт, у якому якраз зібралася іранська верхівка: загинув лідер країни Алі Хаменеї і близько десятка топ-офіцерів, повідомили медіа.

У відповідь почалися повітряні удари ракет і дронів по об'єктах в навколишніх країнах Близького Сходу. Серед іншого, відбулися бомбардування військових баз США, нафтових заводів і терміналів, а також кораблів в Ормузькій протоці.

2 березня стало відомо, що США втратили перший літак у цьому конфлікті.