Иран заявил об атаке на главный ядерный объект страны

Иран сообщил о поражении ядерного объекта в Натанзе.

Об атаке на главный центр по обогащению урана, состоящий из наземных и подземных (на глубине 40-50 м) сооружений сообщает Times of India. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси якобі предупредил, что в случае повреждения ядерных материалов нельзя исключать серьезные последствия, в частности, необходимость эвакуации больших территорий.

Об атаке, якобы имевшей место 1 марта, сообщил посол Ирана на заседании совета управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран, Реза Наджафи.

"Вчера они снова атаковали мирные, охраняемые ядерные объекты Ирана", — заверил он.

На вопрос агентства Reuters о том, какие именно объекты были поражены, он ответил: "Натанз".

Агентство также утверждает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который, по информации Times of India, якобы выступал с предупреждением о серьезных последствиях атаки, заявил, что нет никаких признаков повреждения каких-либо иранских ядерных объектов, сообщает The Independent.

Гросси также отметил, что попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования не увенчались успехом.

В прошлом году в ночь на 22 июня Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отмечал тогда, что ключевые объекты по обогащению урана были уничтожены.

Тем временем 2 марта иранский "Шахед" ударил по НПЗ ARAMCO в Саудовской Аравии. По информации СМИ, завод ARAMCO — один из крупнейших на Ближнем Востоке и он перерабатывает 550 тыс. баррелей нефти в сутки. Также отмечается, что Иран ударил "критически важный" объект для экспорта нефти Саудовской Аравии.

Как сообщил представитель Министерства обороны Саудовской Аравии, на которого ссылаются журналисты, предприятие попало под удар двух дронов-камикадзе: их перехватили, а обломки упали на территории завода и вызвали "небольшой пожар".

Война с Ираном началась в ночь на 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по военным объектам Тегерана. Под удар попал командный пункт, в котором как раз собралась иранская верхушка: погиб лидер страны Али Хаменеи и около десятка топ-офицеров, сообщили медиа.

В ответ начались воздушные удары ракет и дронов по объектам в окружающих странах Ближнего Востока. Среди прочего, произошли бомбардировки военных баз США, нефтяных заводов и терминалов, а также кораблей в Ормузском проливе.

2 марта стало известно, что США потеряли первый самолет в этом конфликте.