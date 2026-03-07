Вже у квітні: Гетманцев попередив про ймовірний реальний дефіцит бензину в Україні

Бойові дії на Близькому Сході можуть тривати досить довго, через що постраждає виробництво палива. Україна може відчути дефіцит бензину вже наступного місяця, вважає народний депутат.

Військові дії на Близькому Сході можуть тривати аж до вересня і впродовж цього часу Іран здатан фактично перекрити ключову нафто-газову транзитну артерію, що йде через Ормузьку протоку. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Аналітики одного з провідних американських банків JPMorgan Chase & Co вважають, що якщо рух через протоку буде заблокований, виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів. А далі будуть змушені істотно скоротити виробництво.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Ірак та Іран мають загальний наземний "бак" для зберігання нафти ємністю 343 млн барелів. Якщо доставка припиняється, нафту можна зберігати лише 22 дня. Ще близько 60 порожніх танкерів у морі зможуть додатково забезпечити 50 млн. барелів, тобто загальний час до зупинки виробництва може бути розтягнутий максимум до 25 днів.

У цьому випадку українці можуть зіткнутися не лише зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. Можливий брак паливно-мастильних матеріалів може виникнути в Україні вже у квітні, не виключає нардеп, посилаючись на експертів місцевого ринку палива.

З огляду на можливі ризики, вже зараз доцільно стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку, зокрема "Укрнафтою", — вважає Гетманцев.

Також він пропонує дослідити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах.

"Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної", — наголосив обранець.

Для запобігання виникненню дефіциту на внутрішньому ринку уряду необхідно вже провести консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів, а у міжнародних партнерів зарезервувати необхідні обсяги палива.

Гетманцев підкреслив, що у жодному разі не можна ігнорувати ці дуже серйозні ризики. За його словами, аби унеможливити проблеми, на них потрібно реагувати завчасно.

Ціни на пальне в Україні

Згідно з інформацією ресурса Minfin, за останні дні паливо в Україні подорожчало.

Літр бензин марки А-95 преміум коштує 72,31 грн.

Бензин А-95 - 68,37 грн;

Бензин А-92 - 65,80

Дизельне паливо - 69,10

Газ авто­мобільний — 40,33.

Ціни на паливо станом на п'ятницю, 6 березня Фото: скріншот

Ціни на паливо в різних регіонах

Вартість бензину А-95 в регіонах Фото: скріншот

При цьому найдорожчий бензин, як встановлено, у західних та південних областях України.

Нагадаємо, одразу після початку конфлікту на Близькому Сході на автозаправках України фіксували зростання цін на бензин, дизель і автогаз.

У Верховній Раді попередили про те, що якщо АМКУ не забезпечить належний контроль, ціна літра бензину може досягти 150 грн.

Ціни на пальне зростають як в Україні, так і у світі через стрибок вартості нафти марки Brent. Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначав, що запасів пального в Україні вистачає на 20 днів.