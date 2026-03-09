Энергетический шок: цена на нефть может вырасти до 215 долларов за баррель, — WSJ

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и рисков для поставок энергоносителей из Персидского залива. Аналитики предупреждают, что котировки могут приблизиться к историческим максимумам или даже превысить их.

После крупнейшего недельного роста в истории, фьючерсы на американскую нефть выросли на целых 30% во время азиатских торгов в понедельник, сообщили в The Wall Street Journal. Углубление потрясений на энергетических рынках привело к тому, что цена на нефть впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. Цены не превышали 100 долларов за баррель с момента вторжения России в Украину, которое всколыхнуло энергетические рынки.

Цены на баррель росли более чем на 40 долларов за чуть более чем пять торговых сессий. Согласно данным Межконтинентальной биржи, цена на нефть West Texas Intermediate с поставкой в первом месяце, которая является эталоном американской нефти, достигла 118,28 доллара за баррель.

Відео дня

Главной причиной такого роста рынка являются риски для мировых поставок энергоносителей. Из-за конфликта в регионе часть танкеров избегает прохождения через Ормузский пролив. Это стратегический морской путь, по которому обычно транспортируется значительная часть глобального экспорта нефти.

И если в Ормузском проливе будет оставаться препятствие для транспортировки ближневосточной нефти, то возможно, скоро будет достигнут исторический максимум — около 215 долларов за баррель.

Стратегия Ирана в войне с США и Израилем уже понятна: навязать президенту Дональду Трампу невыносимые экономические издержки, заставив его отказаться от войны из-за роста цен на бензин в США, сообщает Bloomberg. Белый дом все еще делает ставку на то, что сможет завершить войну, прежде чем цены на нефть станут "невыносимыми".

"Мы ожидали, что цены на нефть вырастут, и они выросли. Они также упадут. Они упадут очень быстро", — сказал Трамп журналистам в субботу вечером.

Напомним, что боевые действия на Ближнем Востоке повлияли на производство топлива и глобальные поставки нефти. Из-за этого Украина уже в ближайшее время может столкнуться с дефицитом бензина — примерно в следующем месяце. Такую оценку высказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее мы также информировали, что цены на бензин в Украине продолжают повышаться, хотя темпы роста уже замедлились по сравнению с предыдущими днями. В течение рабочей недели сети автозаправочных станций подняли стоимость топлива примерно на 5-6 гривен за литр. Такое подорожание связывают с колебанием мировых цен на нефть на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.