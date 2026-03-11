Отставить нефтяную панику: что происходит на украинских АЗС после снижения цен на мировом рынке

Паниковать не надо. Цены на нефть после стремительного роста в понедельник почти с той же скоростью движутся вниз. Так, цена базовой марки нефти Brent сократилась со 116 до 90 долл/баррель.

Думаю, есть вероятность, что они уже на этой неделе опустятся до 80–85 долл/баррель, а после спада напряжения в Персидском заливе их движение постепенно продолжится до отметки 65 долл/баррель, поскольку не существует фундаментальных причин для высоких цен, кроме войны на Ближнем Востоке.

Для нашего рынка важно, чтобы цены на АЗС реагировали не только на рост стоимости нефти, но и на ее снижение. Для этого прежде всего нужно стимулировать конкуренцию, а не картельные сговоры. Также хотелось бы посмотреть на "экспертов", которые в последние дни днем и ночью объясняли, как это правильно, что выросли цены на украинских сетях, чтобы они так же были активны в объяснении того, почему цены должны снижаться. Но имею на этот счет определенные сомнения.

Думаю, что всем понятно, что ни один литр моторного топлива, произведенного из дорогой нефти из-за событий в Иране, на АЗС Украины не был еще продан. Это просто невозможно — за 10 дней ее завезти танкерами на НПЗ, переработать, законтрактовать поставки нефтепродуктов и завезти бензовозами из Европы на наши АЗС. Просто сети заложили в цену все риски и переложили их на потребителей. Это касается не только украинских сетей. Зато у нас с эфиров звучат исключительно те голоса, которые указывают на плохие примеры повышения цен на нефтепродукты, однако ничего не говорится о том, что в Португалии, Болгарии, Турции, Израиле... рост цен на нефтепродукты в разы меньше, чем в Украине.

