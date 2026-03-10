Сети АЗС изменили стоимость топлива 10 марта. Сколько стоит бензин и дизельное топливо во вторник — читайте в обзоре.

В Украине наблюдается замедление роста цен на бензин. В то же время на автозаправочных станциях начали резко повышать стоимость дизельного топлива. На отдельных АЗС за сутки цена выросла на 5 гривен. Фокус выяснил, сколько стоит бензин и дизель в Украине по состоянию на 10 марта.

Сколько стоит бензин в Украине 10 марта

9 марта фиксировались различные тенденции колебаний стоимости нефти. Утром поступила информация о резком росте цен на нефть марки Brent до 116 долларов за баррель, но вечером ее стоимость упала примерно до 93 долларов за баррель. Это произошло после заявления CBS президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном "практически завершена".

Відео дня

Как отметил энергетический аналитик Юрий Корольчук, ранее колебания стоимости нефти отражались на ценах на АЗС.

"Предыдущие все дни каждое движение нефти сразу "вылезало" на следующий день на АЗС. Значит сегодня должны снизить цену", — написал он в Telegram.

Правительство взяло под контроль ситуацию с ростом цен на бензин Фото: Фокус

10 марта на украинских АЗС предлагают заправлять автомобили по таким ценам:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л (0,00);

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л (0,00);

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л (0,00);

дизельное топливо — 75,99 грн/л (+2,00);

автомобильный газ — 41,98 грн/л (0,00).

ОККО:

бензин А-95 — 70,99 грн/л (0,00);

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л (0,00);

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л (0,00);

дизельное топливо — 73,99 грн/л (+5,00);

автомобильный газ — 41,99 грн/л (0,00).

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л (0,00);

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л (0,00);

бензин А-98 — 76,99 грн/л (0,00);

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л (0,00);

дизельное топливо — 69,99 грн/л (+2,00);

дизельное топливо PRO — 72,99 грн/л (+2,00).

Заметим, что после резкого подорожания бензина Правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке. Для стабилизации ситуации был введен ряд мер, которые должны сдержать рост цен на бензин на АЗС.

Одним из таких шагов стало привлечение государственной компании "Укрнафта". Пока ситуация на рынке остается напряженной, компания будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы формировать справедливую стоимость бензина.

По состоянию на утро 10 марта топливо на АЗС "Укрнафты" продается по таким ценам:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 69,99 грн/л;

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

Обратите внимание, указанные цены чаще всего встречаются на АЗС. В зависимости от города и региона стоимость топлива может отличаться

Почему растут цены на бензин в Украине

Резкое повышение цен бензин в Украине началось в начале марта. Это произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое повлияло на мировые энергетические рынки.

Важно

Энергетический шок: цена на нефть может вырасти до 215 долларов за баррель, — WSJ

Первые изменения в стоимости топлива были ощутимы 2 и 3 марта. Тогда цены на бензин на АЗС выросла фактически за одну ночь, примерно на 2 гривны за литр.

До 6 марта многие сети АЗС продолжили устанавливать новые цены на бензин. В результате за несколько дней горючее подорожало на 5-6 гривен за литр.

Проверки Антимонопольного комитета

Стремительный рост цен на бензин вызвал подозрения относительно возможного сговора между операторами рынка. Именно поэтому 4 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к сетям автозаправочных станций с требованием объяснить повышение цен на бензин.

Ведомство предоставило три дня для предоставления ответов и проверяет, нет ли на рынке признаков сговора между сетями. Если такие нарушения будут доказаны, АЗС должны будут уплатить штраф в размере до 10% годовой выручки компании за 2025 год.

В Украине прогнозируют дефицит бензина в стране

Дальнейший рост цен на бензин в Украине может быть лишь частью проблемы, поскольку могут возникнуть перебои с поставками топлива. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал, что боевые действия на Ближнем Востоке могут продолжаться до осени. В течение этого времени Иран способен перекрыть один из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа — Ормузский пролив.

Важно

Бензин по 70 гривен за литр: кто виноват в кризисе и почему дефицита топлива на самом деле нет

Аналитики JPMorgan Chase & Co считают, что, если пролив заблокируют, страны региона смогут поддерживать добычу нефти лишь около 25 дней, после чего производство придется сокращать.

В таком случае украинцы могут столкнуться не только с подорожанием, но и с дефицитом топлива. Нехватка бензина в Украине теоретически может возникнуть уже в апреле.

Чтобы избежать проблем, Гетманцев предлагает заключать долгосрочные контракты на поставку топлива, в том числе через ключевых операторов рынка, а также исследовать возможность создать стратегический резерв нефтепродуктов в соседних странах. Это, по его словам, поможет обеспечить горючим армию и аграриев и избежать дефицита на внутреннем рынке.