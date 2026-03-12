1500 грн пенсіонерам і кешбек на паливо: Зеленський анонсував додаткові виплати для українців

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нові програми підтримки для громадян, зокрема спеціальні доплати для пенсіонерів і компенсації витрат на пальне. За його словами, окрему виплату в розмірі 1500 гривень можуть отримати щонайменше 13 мільйонів українців.

Президент у власному Telegram-каналі у четвер, 12 березня повідомив, що разом із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепрем’єром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним погодили підготовку кількох програм підтримки для громадян України.

"Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень", — зазначив Зеленський.

Гроші планують перерахувати без додаткових заяв чи бюрократичних процедур, повідомив президент. Вони автоматично надійдуть тим громадянам, рівень доходів яких свідчить про потребу в такій підтримці.

Крім того, Мінекономіки та Міністерство енергетики України мають розробити окрему програму допомоги для громадян, які постраждали через нестабільність паливного ринку. Така ситуація пов’язана з війною в Ірані та скороченням постачання нафти на світовий ринок.

"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що на початку березня на українських автозаправках зафіксували помітні коливання вартості пального. Після різкого подорожчання бензину та дизеля ситуація на ринку залишається нестабільною. в окремих сегментах ціни трохи знизилися, водночас дизельне пальне та автомобільний газ подорожчали. Фокус з'ясував, як станом на ранок 12 березня продовжувала змінюватися вартість пального на АЗС в Україні.

Раніше ми також інформували, що після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану на світових ринках зросли ціни на нафту. Це вплинуло і на український паливний ринок. На ньому почали дорожчати бензин та інші види пального. За оцінками експертів, така тенденція може позначитися і на вартості товарів. Зростання цін на паливо здатне впливати на логістику та собівартість продукції.