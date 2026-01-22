Про необхідність скасування субсидій в Україні днями заявили в МВФ. Що означає це для споживачів та як оформити допомогу від держави 2026 року?

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вказала на перешкоди для розвитку української економіки. За її словами, досі субсидуються опалення та електроенергія, і хоча країна має свої причини для цього, настав час скасувати субсидії. Фокус з’ясував, що насправді означає заява МВФ і що відомо про отримання субсидій 2026 року.

Чому в МВФ порадили Україні скасувати субсидії на енергоносії та про що саме йдеться

20 січня під час дискусії проєкту "Україна: на передовій майбутнього" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва позитивно оцінила перебіг реформ в Україні.

За її словами, українська влада під час війни досягла навіть кращих результатів, ніж до повномасштабного вторгнення. Водночас Георгієва вказала на перешкоди для економічного розвитку.

"Досі субсидуються опалення й електроенергія. Вони субсидуються не просто так. Ми знаємо, чому країна це робить. Але цього треба позбутися", — заявила директорка МВФ.

Крісталіна Георгієва заявила і про необхідність перегляду системи оподаткування та ліквідувати бар’єри, що стримують розвиток приватного бізнесу.

Вступ України до ЄС, на її думку, може стати потенційним "магнітом" для європейської економіки.

Скасування субсидій: чи доведеться українцям платити більше за комуналку

Заява Георгієвої щодо відмови від субсидій на електроенергію та опалення занепокоїла українців, оскільки її багато хто сприйняв як заклик повністю позбавити населення державної підтримки. Однак, як наголосили експерти, про скасування допомоги для споживачів не йдеться.

Як зауважив фінансовий експерт Сергій Фурса, у заяві МВФ йшлося про ринкове ціноутворення.

"Це та реформа, з якої починали всі наші сусіди, що вступали в ЄС, виходили з-під радянського впливу. Тобто прибирання адміністративного ціноутворення на комунальні послуги. МВФ завжди наполягав і продовжує наполягати на тому, що ціни мають бути ринковими, а тим, хто не в змозі їх сплачувати, держава має надавати субсидії", — пояснив у коментарі Фокусу фінансовий експерт.

Багато українців не можуть платити ринкову ціну за електроенергію та газ Фото: З відкритих джерел

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін додає, що Крісталіна Георгієва керується суто економічними категоріями та вказує на необхідність зменшення дефіциту бюджету України будь-якими наявними шляхами.

"Проте, реальність є такою, що багато українців не можуть платити ринкову ціну за електроенергію та природний газ. Тепло є критичною необхідністю і держава повинна забезпечити громадян цим ресурсом за прийнятною ціною", — додає Чурін.

Економіст, голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує: коли йдеться про субсидії на енергоносії, мова не про виплати малозабезпеченим, а про поступове встановлення ринкових цін, як це закріплено в меморандумі МВФ ще від 2008 року.

"Йдеться не про виплату субсидій для малозабезпечених, а про те, що держава на сьогоднішній момент через покладання спеціальних обов'язків субсидіює державну регульовану ціну для всіх категорій населення", — пояснює експерт.

Заява МВФ про скасування субсидій не означає відмову від підтримки малозабезпечених, а передбачає перехід до ринкового ціноутворення на електроенергію та опалення, а адресна допомога зберігається для тих, хто її потребує

"Яким чином вдається продавати населенню електрику дешевше? Через покладання спеціальних обов'язків на "Енергоатом". По суті це субсидіювання населення за рахунок державної компанії. Про це говорить Георгієва. Але тут є ще один момент: від 2008 року цю норму зазначено в Меморандумі з МВФ (Меморандум про економічну та фінансову політику — ред.). Щось змінилося до 2025 року?.. Ні. Чому? Тому що є поняття політичної доцільності. Тож, думаю, не варто зараз переживати", — зазначив він.

Щодо податкових реформ, слова глави МВФ пов’язані з темою податків і можливого ПДВ для ФОПів від 2027 року, про що Фокус писав раніше.

Однак, як наголосив фінансовий експерт Сергій Фурса, йдеться не про те, щоб підприємці почали платити більше.

За його словами, проблема полягає в дисбалансі: одна частина економіки сплачує податки в повному обсязі або на прийнятному рівні, тоді як інша уникає будь-яких податкових зобов’язань. Усунення цієї проблеми, за словами Фурси, є одним із ключових завдань МВФ. Оскільки такі невідповідності стримують інвестиції в Україну, адже за умов, коли конкуренти не сплачують податки, чесно зайти на ринок і працювати стає практично неможливо.

Щодо податкових реформ, заява МВФ пов"язана з темою податків і можливого ПДВ для ФОПів від 2027 року Фото: Jason Briscoe/ Unsplash

Ба більше, у Міжнародному валютному фонді звертають увагу на схеми з використанням ФОП, які виникають не через діяльність малого бізнесу як такого, а через зловживання прогалинами в законодавстві. Експерт пояснює, що через ці "лазівки" в країну заходить контрабанда, працюють так звані ПДВ-скрутки, і частина певної економіки не платить ПДВ.

"Ці новації є пріоритетом для МВФ, тому що головне завдання зараз — детінізація економіки. Просте підвищення податків у нинішніх умовах не працює. Наприклад, ми можемо підняти ПДВ з 20 до 22%, але, це лише збільшить навантаження на білу частину економіки, яка й так несе відповідальність, а сіра — продовжить уникати", — додав Фурса.

Житлові субсидії у 2026 році: хто має право і чому часто відмовляють

Тож, що відбувається із субсидіями для споживачів 2026 року? Наразі відомо, що ті громадяни, які не мають можливості самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги, можуть розраховувати на адресну державну допомогу у вигляді субсидій. Це покриває оплату комунальних послуг, управління будинком, придбання скрапленого газу та пічного палива.

Перелік послуг, на які можна оформити житлову субсидію, визначено статтею 5 закону України "Про житлово-комунальні послуги". Цей список періодично оновлюють.

Отже, на субсидії у 2026 році можуть розраховувати:

внутрішньо переміщені особи;

українці, іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають на території країни;

неповнолітні діти без батьківської опіки (допомогу призначають за заявою опікуна / піклувальника);

недієздатні особи;

орендарі.

Головна умова для отримання субсидії — витрати на комунальні послуги мають перевищувати в середньому 15% щомісячного сукупного доходу сім’ї або окремої особи. Якщо ця умова дотримана, громадянин може подати заявку на житлову субсидію. Зробити це можна онлайн через портал Дія або офлайн у ЦНАП чи органах соціального захисту населення.

Як повідомляють на сайті "Дія.Безбар'єрність", для оформлення субсидії 2026 року потрібно подати заяву, декларацію про доходи та витрати, а також документи, що підтверджують право на проживання та джерела доходу.

Розмір субсидії залежить від доходів домогосподарства. Суму обчислюють за формулою: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї порівнюють з прожитковим мінімумом, визначають обов’язковий відсоток платежу, а залишок покриває держава

Водночас існує ряд факторів, які можуть стати причиною відмови:

наявність дорогого майна чи транспорту;

великі покупки або фінансові операції на суму понад 50 тис. грн;

заборгованість з аліментів;

відсутність доходів (крім студентів і пенсіонерів).

У разі відмови у субсидії є 14 днів, щоб виправити або доповнити дані з офіційних джерел. Після перевірки Пенсійний фонд може призначити субсидію та повідомить про нове рішення.

Раніше Фокус писав, що українці ризикують втратити субсидію. Це стосується тих громадян, які протягом 30 днів не повідомили Пенсійний фонд про зміни в соціальному статусі чи інші обставини, що які можуть вплинути на право отримувати державну допомогу.