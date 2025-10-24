Уряд подовжив програми субсидій і пільг для тих, хто потребує підтримки, зокрема — допомогу на тверде паливо. Щодо тарифів на газ, то Фокус розібрався у актуальній ситуації.

Тарифи на природний газ залишаються фіксованими. Згідно з публічними заявами представників влади та інформацією від газопостачальних компаній, зокрема, найбільшого постачальника, ГК "Нафтогаз України", тариф для більшості населення (клієнтів "Нафтогазу") становить 7,96 грн за 1 м³ (з ПДВ). Ця ціна зафіксована до кінця опалювального сезону (орієнтовно до 30 квітня 2026 року) завдяки дії мораторію на підвищення вартості комунальних послуг.

Клієнти інших газопостачальних компаній також мають річні тарифи, які, здебільшого, коливаються в межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Вартість розподілу (доставки) газу, затверджена НКРЕКП, також має залишатися без змін на час дії воєнного стану.

Хто має право на субсидії та пільги на опалювальний сезон 2025–2026 Фото: Freepik

Річні тарифи на газ для населення (з ПДВ) станом на жовтень 2025 року

Постачальник (Газопостачальна компанія) Річний тариф (грн. за 1 м³) Коментар ТОВ ГК «Нафтогаз України» 7,960 Фіксований тариф для більшості населення (до кінця квітня 2026 р.) ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» 7,799 Один з найнижчих тарифів на ринку ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ» 7,960 Дорівнює тарифу «Нафтогазу» ТОВ «ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД» 7,980 Тариф, близький до фіксованого ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ» (ПП «ОККО КОНТРАКТ») 7,990

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 8,200

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (YASNO) 8,460 Тариф діє для клієнтів Yasno у Києві ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (YASNO) 8,460 Тариф діє для клієнтів Yasno у Дніпропетровській обл. ТОВ «РІТЕЙЛ СЕРВІС» (ТМ «СвітлоГаз») 9,990 Один з найвищих річних тарифів

Як зазначив Олег Попенко рішення про мораторій на підвищення тарифів на газ до кінця опалювального сезону є політично обґрунтованим кроком соціальної підтримки.

"Однак, не варто забувати, що фіксація цін створює фінансовий розрив, який держава має покривати. Після закінчення дії мораторію, ми неминуче повернемося до питання ринкових цін, але найближчі місяці населення має бути захищене від здорожчання", — пояснив він.

Експерт також зауважив, що незважаючи на ситуацію зі стабільними тарифами на газ, які залишаються на рівні минулого сезону, в громадах, які переходять на альтернативне паливо, витрати зростають.

"Це створює додаткове навантаження на місцеві бюджети, тому важливо, щоб уряд передбачив більший обсяг субсидій і дотацій. Інакше частині споживачів буде складно розраховуватись навіть за фіксованою ціною", — додав експерт.

Річні тарифи на газ у різних компаній - порівняння для населення Фото: УНІАН

Хто отримає субсидію на опалювальний сезон 2025-2026

Офіційне скорочення терміну опалювального сезону впливає і на нарахування субсидій. Якщо опалення в будинку розпочалося раніше (у жовтні), субсидія за цей період нарахована не буде.

Переважній більшості домогосподарств, які отримували субсидію раніше, перерахунок на новий опалювальний сезон відбувається автоматично (зокрема, тим, хто мав "нульову" субсидію влітку). Тому звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) потрібно тим, хто:

подає заяву на субсидію вперше;

має зміни у складі зареєстрованих осіб, майновому стані, або якщо звертається за субсидією на придбання твердого палива;

змінив місце проживання або спосіб опалення.

Критерії для призначення субсидії

Адвокатка Дарина Старовойтова порадила скористатися пільгамм з оплати за комунальні тарифи чи оформити субсидію.

"Пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани мають право на знижки або повне звільнення від окремих платежів", — радить Дарина Старовойтова. Водночас вона наголошує, що субсидія призначається, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений обов'язковий відсоток платежу.

Пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани мають право на знижки або повне звільнення від окремих платежів

Для розрахунку беруться доходи родини за I та II квартали 2025 року. Пенсійні виплати враховуються у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.

Щодо грошової допомоги на тверде паливо (дрова, вугілля), то 2025 року подовжено програму підтримки громадян, які використовують для опалення виключно тверде паливо (не мають централізованого опалення, газу чи електроопалення). Ця допомога надається у вигляді:

житлової субсидії або пільги на тверде паливо

Норма для твердого палива становить 2 тонни на домогосподарство, а її гранична ціна, що враховується при розрахунку, була підвищена і становить 4 187,97 грн за тонну.

Отримати можуть громадяни, які мають право на пільги або субсидію.

Важливо

Одноразової грошової допомоги (від міжнародних партнерів

Домогосподарства можуть отримати значну одноразову суму (до 19 400 грн на опалювальний сезон), яка надається один раз і не дублюється з аналогічною допомогою від міжнародних організацій. Отримати субсидії чи пільги на тверде паливо можуть одинокі пенсіонери, багатодітні родини, особи з інвалідністю, ВПО.

Зауважимо. що субсидія на придбання твердого палива (дров, вугілля) призначається один раз на календарний рік, тому щороку потрібно подавати нову заяву та декларацію, навіть якщо ви отримували цю допомогу раніше.

Можна подати документи на субсидію - ПФУ, ЦНАП, Дія та інші способи Фото: УНІАН

Куди звертатися для оформлення субсидій

Подати заяву та документи на призначення субсидії або пільги можна одним із чотирьох способів.

Спосіб подачі Куди звертатися Примітка 1. Особисте звернення Сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ) Найбільш надійний спосіб, дозволяє отримати консультацію та перевірити документи на місці. 2. Адміністративні послуги Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Зручно, якщо ЦНАП розташований ближче, ніж відділення ПФУ. 3. Онлайн Вебпортал електронних послуг ПФУ або Портал «Дія» Потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП) або BankID. 4. Поштою На адресу територіального органу ПФУ Документи мають бути завірені. Ризик втрати або затримки документів. 5. Місцеві органи Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (у громадах). Зручно для мешканців сільської місцевості.

Незважаючи на формальне досягнення цільового обсягу газу у сховищах (13,2 млрд м³), ситуація є критичною через масовані російські удари на початку жовтня. І хоча Державний мораторій успішно зафіксував ціни на газ (7,96 грн/м³) та тепло для населення до кінця опалювального сезону, що знімає фінансове навантаження зі споживачів, слід готуватися до складної зими.

Раніше Фокус вже писав, що стабільність опалювального сезону в Україні під загрозою, адже у жовтні РФ завдала найбільших масованих ударів по українській газовидобувній інфраструктурі.