Стабільність опалювального сезону в Україні під загрозою, адже у жовтні РФ завдала найбільших масованих ударів по українській газовидобувній інфраструктурі. Тож, чи розпочнуть опалювати оселі вчасно, як будемо зимувати і де шукати підтримки, якщо тепла не буде?

Лише за один місяць Росія щонайменше шість разів завдавала масованих ударів по українській газовидобувній інфраструктурі, спричинивши, за словами керівництва "Нафтогазу", "критичні руйнування". Це різко знизило добовий видобуток. Водночас уряд поки не планує підвищення тарифів на газ для населення, а щодо дат опалювального сезону, то їх ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Водночас експерти попереджають, що головним завданням цієї зими буде не фінансова, а фізична безпека його постачання.

Стан газової системи та ризики

Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 рр відбувається під знаком безпрецедентної загрози. У жовтні російські атаки по газовій інфраструктурі, розташованій у Харківській та Полтавській областях, спричинили значні руйнування. Частину об'єктів газової галузі тимчасово виведено з ладу. Пошкодження зачепили як об'єкти видобутку, так і системи транспортування та розподілу. І хоча аварійні та ремонтні бригади працюють цілодобово, а газопостачання до критичної інфраструктури та населення відновлюється максимально оперативно, експерти зауважують, що Росія має на меті створити системну енергетичну кризу в Україні.

Атаки по газовидобутку і ризики зриву опалювального сезону 2025

"Постійні обстріли газової інфраструктури — це не просто руйнування. На відміну від електроенергетики, критичні пошкодження магістральних газопроводів можуть мати більш довготривалі та складні наслідки для відновлення. На сьогодні ключовою гарантією стабільності є великі обсяги газу у підземних сховищах (ПСГ) та оперативність ремонту. Проте, кожен новий масований удар знижує запас міцності системи", — каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Фокус зібрав дані, що приблизно відображають стан газових сховищ України на тлі російських ударів.

Показник Значення-офіційні цілі Наслідки ударів РФ Цільовий обсяг газу на початок ОЗ 2025/2026 13,2 млрд кубометрів Це мінімально необхідний обсяг, визначений урядом для стабільного проходження опалювального сезону. Фактичний обсяг у ПСГ (початок жовтня 2025) Понад 13 млрд кубометрів (за заявами "Нафтогазу" / 12,055 млрд на 14.09.2025 за даними ExPro) На початок жовтня "Нафтогаз" повідомив про виконання плану закачування на 95-97%. Обсяг, порівняно з 2024 роком, у вересні був вищим, зокрема завдяки збільшеному імпорту. Основна проблема (видобуток) Пошкодження і руйнування значної частини газовидобувної інфраструктури (за оцінками експертів після масованих атак на початку жовтня) Найбільш руйнівна атака (по газовидобувних потужностях у Харківській та Полтавській областях) призвела до зниження добового видобутку (з 50 млн м³ до 43-44 млн м³). Втрати невідворотні, ремонт може тривати місяці. Прямі удари по ПСГ Фіксувалися удари по наземній інфраструктурі сховищ (зокрема на заході України) Атаки були спрямовані на наземну інфраструктуру, а не на самі резервуари, що мінімізувало ризик катастрофічних втрат газу. Проте, це впливає на технічну надійність та здатність оперативно закачувати/відбирати газ. Потреба в імпорті Від 2 млрд кубометрів до 4,5 млрд кубометрів (додатково до кінця опалювального сезону 2026 р) Внаслідок втрат у видобутку, Україна змушена різко збільшити імпорт газу з ЄС (через механізм свопу), що потребує залучення значних фінансових ресурсів

*Дані наведено на основі офіційних заяв уряду, керівництва "Нафтогазу" та незалежних, але авторитетних міжнародних та національних експертних/аналітичних джерел.

Чи є запаси газу в українських сховищах

Як наголосив енергетичний експерт, директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович, інтенсивні атаки призвели до просідання обсягів закачування та залежності від імпорту.

Через інтенсивні ворожі атаки є потреба контрактування додаткового обсягу імпортного ресурсу

"У нас триває зараз сезон закачування газу. Ми вже досягли показника в 13,2 млрд кубометрів. Фактично в нас було 8,4 млрд кубометрів закачано робочого обсягу — того, який ми можемо підняти без шкоди роботи самих сховищ. Звичайно, через удари РФ об'єми закачування просіли: якщо раніше понад 20 млн куб м газу на добу йшло на закачування, то зараз цифри знизилися. Середньодобовий обсяг закачування за попередній тиждень, до 13 жовтня, становив близько 18,5 млн кубометрів", — розповів експерт.

Він прогнозує, що сезон відбору газу розпочнеться на початку листопада, а його динаміка залежатиме від успіху відновлення видобутку та імпорту.

"Тому той консервативний сценарій, який малювали, скоріше за все, ми досягнемо, але через інтенсивні ворожі атаки є потреба контрактування додаткового обсягу імпортного ресурсу. За оптимістичними розрахунками, не менше 2 млрд кубометрів, песимістично може бути вдвічі більше — 4-4,5 млрд", — зазначив Ніцович.

На його думку, Україна має продовжувати говорити з партнерами про таку підтримку.

Дати опалювального сезону в Україні Фото: Unsplash

Коли розпочнеться опалювальний сезон: заяви влади та дати

Міністерство енергетики офіційно підтвердило, що рішення про старт опалювального періоду повністю належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Традиційно, тепло подається, коли середньодобова температура в регіоні опускається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. У Міненерго окремо спростували поширену інформацію про фіксований початок 1 листопада. Ця дата, зазначена в постанові Кабміну, є суто технічною термінологією і стосується продовження дії механізму покладення спеціальних обов'язків (ПСО): фіксація цін на природний газ для населення та виробників тепла гарантовано збережеться до 31 березня 2026 року. Відомство наголосило, що уряд "ухвалив усі відповідні постанови" для планового та безперебійного старту сезону.

Більшість громад України розпочнуть опалювальний сезон наприкінці жовтня.

Традиційно, тепло подається, коли середньодобова температура в регіоні опускається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль

"Ми очікуємо початок опалювального сезону наприкінці жовтня. У більшості регіонів тепло почнуть подавати, коли середньодобова температура три дні поспіль буде нижчою за +8 градусів. У деяких громадах підключення стартувало вже цього тижня — першими традиційно будуть лікарні, школи, дитсадки", — заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков 18 жовтня під час брифінгу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Столичний голова Віталій Кличко 23 жовтня надав свій прогноз щодо опалювального сезону 2025-2026.

Він зазначив, що масовані російські обстріли спричинили складну ситуацію в енергосистемі.

"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти", — написав Кличко.

Він нагадав про Чернігівську, Сумську області та місто Славутич, де вже склалася критична ситуація через ворожі атаки на енергосистему.

Кличко підтвердив, що міська влада, засвоївши уроки попередніх років, провела масштабну підготовку до сезону 2025-2026. Вона охопила як ремонт пошкоджених мереж і котелень, так і формування потужного запасу мобільних котелень та джерел живлення. Ба більше, виконано всі вимоги Генштабу ЗСУ щодо фізичного захисту об'єктів. Наступним кроком є фінансовий маневр: необхідно перерозподілити кошти з міського бюджету для забезпечення додатковими генераторами систем водоканалу.

Ситуація з кожним обстрілом буде погіршуватись — це факт, це аксіома. З кожною атакою зростають ризики для енергетичної інфраструктури, і відповідно початок опалювального сезону може відтягуватися

У Львові мер Андрій Садовий повідомив, що тепло в лікарнях уже є, а підключення житлових будинків очікується від 24-26 жовтня.

В Харкові через наслідки обстрілів деякі котельні працюють у тестовому режимі. Міська влада обіцяє подати тепло в усі райони до 1 листопада.

Місто Дніпро технічно готове, але запуск планується після стабілізації температури нижче +8°C.

Водночас експерти з ЖКГ та енергетики попереджають про можливі відкладення опалювального сезону в Україні.

"Ситуація з кожним обстрілом буде погіршуватись — це факт, це аксіома. З кожною атакою зростають ризики для енергетичної інфраструктури, і відповідно початок опалювального сезону може відтягуватися. Бо з кожним ударом додається все більше проблем: пошкоджуються магістральні лінії, підстанції, системи теплопостачання. У деяких регіонах запуск тепла можуть відкласти, аби спершу стабілізувати подачу електроенергії та води", — коментує ситуацію експерт з питань ЖКГ та енергетики, засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

Нагадаємо, Фокус вже писав раніше, що підготовка до опалювального сезону добігає кінця. Формування запасів газу практично завершено — план виконано на 99,5%. Це дасть змогу покрити необхідну частину гарантованого споживання і забезпечить країну теплом у зимовий період, зазначав заступник міністра енергетики Микола Колесник.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко після російського масованого удару по Україні 22 жовтня писав, що ворожі атаки "вибили" майже всю українську газову систему та цієї зими опалення в Україні "під питанням".