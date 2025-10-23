"Найскладніший опалювальний сезон за всі роки війни": Кличко попередив киян про важку зиму
Четвертий від початку повномасштабного вторгнення опалювальний сезон може стати для Києва найскладнішим. Росіяни посилили масовані атаки на об'єкти енерго- та теплогенерації, щоб знищити критичну інфраструктуру.
Свій прогноз щодо опалювального сезону 2025-2026 міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив у дописі в Telegram-каналі 23 жовтня. Він зазначив, що масовані російські обстріли спричинили складну ситуацію в енергосистемі.
"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти", — повідомив Кличко.
Міський голова Києва навів приклади Чернігівської, Сумської області та міста Славутич, де вже склалася критична ситуація через ворожі атаки на енергосистему.
За словами Віталія Кличка, Київська міська рада підготувалася до опалювального сезону 2025-2026 з урахуванням досвіду попередніх важких років, зокрема ремонтували пошкоджені ділянки мереж і котельні, проводила гідравлічні випробування, збільшувала запас незалежних джерел живлення та мобільних котелень і створювала захист об'єктів критичної інфраструктури відповідно до вимог Генерального штабу Збройних сил України. Тепер для оснащення систем водовідведення та водопостачання додатковими генераторами необхідно перерозподілити кошти з інших запланованих статей міського бюджету.
Опалювальний сезон 2025-2026: що відомо
Народний депутат Олексій Гончаренко після російського масованого удару по Україні 22 жовтня писав, що ворожі атаки "вибили" майже всю українську газову систему та цієї зими опалення в Україні "під питанням".
Інший народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко 18 жовтня заявляв, що уряд максимально відтерміновуватиме початок опалювального сезону, оскільки у сховищах немає газу і грошей на його закупівлю не вистачає.
В Міністерстві енергетики 13 жовтня заперечували поширену в ЗМІ інформацію про скорочення опалювального сезону в Україні.