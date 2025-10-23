"Найскладніший опалювальний сезон за всі роки війни": Кличко попередив киян про важку зиму

Четвертий від початку повномасштабного вторгнення опалювальний сезон може стати для Києва найскладнішим. Росіяни посилили масовані атаки на об'єкти енерго- та теплогенерації, щоб знищити критичну інфраструктуру.

Свій прогноз щодо опалювального сезону 2025-2026 міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив у дописі в Telegram-каналі 23 жовтня. Він зазначив, що масовані російські обстріли спричинили складну ситуацію в енергосистемі.

"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти", — повідомив Кличко.

Міський голова Києва навів приклади Чернігівської, Сумської області та міста Славутич, де вже склалася критична ситуація через ворожі атаки на енергосистему.

Відео дня

За словами Кличка, четвертий в умовах воєнного стану опалювальний сезон у Києві буде найскладнішим Фото: скриншот

За словами Віталія Кличка, Київська міська рада підготувалася до опалювального сезону 2025-2026 з урахуванням досвіду попередніх важких років, зокрема ремонтували пошкоджені ділянки мереж і котельні, проводила гідравлічні випробування, збільшувала запас незалежних джерел живлення та мобільних котелень і створювала захист об'єктів критичної інфраструктури відповідно до вимог Генерального штабу Збройних сил України. Тепер для оснащення систем водовідведення та водопостачання додатковими генераторами необхідно перерозподілити кошти з інших запланованих статей міського бюджету.

Опалювальний сезон 2025-2026: що відомо

Народний депутат Олексій Гончаренко після російського масованого удару по Україні 22 жовтня писав, що ворожі атаки "вибили" майже всю українську газову систему та цієї зими опалення в Україні "під питанням".

Інший народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко 18 жовтня заявляв, що уряд максимально відтерміновуватиме початок опалювального сезону, оскільки у сховищах немає газу і грошей на його закупівлю не вистачає.

В Міністерстві енергетики 13 жовтня заперечували поширену в ЗМІ інформацію про скорочення опалювального сезону в Україні.