"Самый сложный отопительный сезон за все годы войны": Кличко предупредил киевлян о тяжелой зиме

Четвертый с начала полномасштабного вторжения отопительный сезон может стать для Киева самым сложным. Россияне усилили массированные атаки на объекты энерго- и теплогенерации, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру.

Свой прогноз относительно отопительного сезона 2025-2026 городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал в заметке в Telegram-канале 23 октября. Он отметил, что массированные российские обстрелы вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.

"Сегодня перед нами вызовы прохождения самого сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты", — сообщил Кличко.

Городской голова Киева привел примеры Черниговской, Сумской области и города Славутич, где уже сложилась критическая ситуация из-за вражеских атак на энергосистему.

По словам Кличко, четвертый в условиях военного положения отопительный сезон в Киеве будет самым сложным Фото: скриншот

По словам Виталия Кличко, Киевский городской совет подготовился к отопительному сезону 2025-2026 с учетом опыта предыдущих тяжелых лет, в частности ремонтировали поврежденные участки сетей и котельные, проводила гидравлические испытания, увеличивала запас независимых источников питания и мобильных котельных и создавала защиту объектов критической инфраструктуры в соответствии с требованиями Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Теперь для оснащения систем водоотвода и водоснабжения дополнительными генераторами необходимо перераспределить средства из других запланированных статей городского бюджета.

Отопительный сезон 2025-2026: что известно

Народный депутат Алексей Гончаренко после российского массированного удара по Украине 22 октября писал, что вражеские атаки "выбили" почти всю украинскую газовую систему и этой зимой отопление в Украине "под вопросом".

Другой народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко 18 октября заявлял, что правительство будет максимально откладывать начало отопительного сезона, поскольку в хранилищах нет газа и денег на его закупку не хватает.

В Министерстве энергетики 13 октября отрицали распространенную в СМИ информацию о сокращении отопительного сезона в Украине.