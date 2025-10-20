Підготовка до опалювального сезону добігає кінця: наскільки заповнені газові сховища в Україні

Україна поступово готується до початку опалювального сезону, і заповнення підземних сховищ газу стало ключовим елементом цієї підготовки.

Формування запасів газу практично завершено — план виконано на 99,5%. Це дасть змогу покрити необхідну частину гарантованого споживання і забезпечить країну теплом у зимовий період. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник, передає видання "24 Канал".

Однак, як зазначив Колесник, виробництво газу в країні постраждало через нещодавні атаки на інфраструктуру, і загрози тривають, тому додатковий імпорт палива залишається необхідним.

У цьому контексті Україна активно шукає джерела зовнішнього постачальника газу. За словами Президента Володимира Зеленського, переговори вже ведуться з низкою країн і компаній.

Відео дня

Так, позитивних домовленостей досягнуто з американськими енергетичними компаніями, а також є угоди зі Словаччиною. Норвегія надасть країні грант у розмірі 100 мільйонів доларів з можливістю додаткового траншу в січні. Крім того, розглядається постачання СПГ зі США через Польщу, а також постачання газу з Греції та Азербайджану.

Зеленський підкреслив, що американські компанії виявляють інтерес до виходу на український ринок. Серед перспективних проєктів — двосторонній газовий проєкт щодо ЗПГ-терміналу в Одесі, який уже був представлений у Білому домі.

Нагадаємо, на початку липня був прогноз, що в Україні буде зниження цін на бензин і дизельне пальне на тлі зниження світових цін на нафту і рішення ОПЕК+ збільшити видобуток із серпня.

Раніше Фокус досліджував, що буде з цінами на бензин і дизель, і які чинники впливатимуть на них.