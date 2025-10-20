Подготовка к отопительному сезону подходит к концу: насколько заполнены газовые хранилища в Украине

Украина постепенно готовится к началу отопительного сезона, и заполнение подземных хранилищ газа стало ключевым элементом этой подготовки.

Формирование запасов газа практически завершено — план выполнен на 99,5%. Это позволит покрыть необходимую часть гарантированного потребления и обеспечит страну теплом в зимний период. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает издание "24 Канал".

Однако, как отметил Колесник, производство газа в стране пострадало из-за недавних атак на инфраструктуру, и угрозы продолжаются, поэтому дополнительный импорт топлива остается необходимым.

В этом контексте Украина активно ищет источники внешнего поставщика газа. По словам Президента Владимира Зеленского, переговоры уже ведутся с рядом стран и компаний.

Так, положительные договоренности достигнуты с американскими энергетическими компаниями, а также есть соглашения со Словакией. Норвегия предоставит стране грант в размере 100 миллионов долларов с возможностью дополнительного транша в январе. Кроме того, рассматривается поставка СПГ из США через Польшу, а также поставки газа из Греции и Азербайджана.

Зеленский подчеркнул, что американские компании проявляют интерес к выходу на украинский рынок. Среди перспективных проектов — двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе, который уже был представлен в Белом доме.

