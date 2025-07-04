На АЗС різко зміняться ціни: українцям розповіли, чого очікувати

В Україні прогнозують зниження цін на бензин і дизельне пальне на тлі зниження світових цін на нафту і рішення ОПЕК+ збільшити видобуток із серпня.

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Очікується, що вартість пального впаде на 3-4 гривні за літр протягом найближчих кількох днів. Про це розповіли експерти енергетичного ринку Сергій Куюн і Володимир Омельченко в коментарі виданню "РБК-Україна".

Причинами зниження цін стали глобальні зміни на нафтовому ринку, зокрема ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході та прогнозоване збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ у серпні.

У червні 2025 року в Україні ціни на пальне піднялися на 6-7% через зростання світових цін на нафту після загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Станом на кінець місяця, середні роздрібні ціни мали такий вигляд:

бензин А-95 — 58,92 грн/л (+4,36 грн за місяць);

дизельне паливо — 55,88 грн/л (+3,34 грн);

автогаз — 34,51 грн/л (зниження на 0,32 грн).

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, світові ціни на нафту майже досягли докризових показників. Це створює передумови для зниження вартості палива найближчими днями:

"Ціна на нафту майже повернулася до докризових позначок, тому очікуємо поступового розвороту цін (у бік зниження)", — зазначив Куюн.

Його думку підтримує і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він вважає, що ціни на бензин і дизель мають знизитися на 3-4 грн за літр протягом тижня.

За його словами, якщо цього не станеться, є ризик зловживання монопольним становищем.

"Якщо ціна не буде знижена протягом наступного тижня до попереднього рівня... це означатиме зловживання монопольним становищем", — підкреслив Омельченко.

На думку експертів, зростання цін на паливо в червні могло бути спекулятивним. Багато компаній підняли ціни відразу після початку бойових дій, хоча реалізовували запаси, придбані ще за нижчими цінами.

"Мережі відразу ж відреагували на загострення ситуації на Близькому Сході... Але під ситуацію вони вирішили підняти ціни", — коментує Омельченко.

Фактичне зростання вартості імпортного палива відбулося лише через два тижні після початку кризи, що підтверджується поточними поставками. Омельченко переконаний, що ситуацію має розслідувати Антимонопольний комітет України, адже споживачі переплатили сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше Фокус досліджував, що буде з цінами на бензин і дизель у липні і які чинники впливатимуть на них.

Крім того, на АЗС України минулого місяця ціна бензину марки А-95 досягла 65 гривень за літр. Чи будуть ціни зростати далі, Фокусу розповів енергоексперт Геннадій Рябцев.