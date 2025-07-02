На АЗС України в минулому місяці ціна бензину марки А-95 сягнула 65 гривень за літр. Чи будуть ціни зростати далі, Фокусу розповів енергоексперт Геннадій Рябцев.

Related video

Зростання цін на АЗС пригальмувало, і сьогодні бензин А-95 пропонують за ціною 58-63 грн/літр. Про це пише Фокус у статті «Бензин по 65 гривень: чому в Україні зросла вартість пального та як ціни зміняться в липні».

Енергоексперт, директор спецпроектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев у коментарі Фокусу розповів, що три чинники вплинули на цінову динаміку вартості пального в Україні влітку 2025 року.

Перший чинник – це запровадження в дію закону про обов'язкову наявність біокомпонентів в бензині, який передбачає штрафи для операторів за наявність бензину, який не відповідає новим вимогам. «Законопроєкт не підписав президент, він не набув чинності, але був проблемою – дехто зняв з продажу бензин, що не містить біокомпонентів», - зазначив Геннадій Рябцев.

Важливо

Іран, Ізраїль, нафта: чи зростатимуть ціни і як це вплине на розцінки на АЗС в Україні

На його думку, другий чинник впливу на ціну бензину в Україні – це курс євро. Оскільки відбувається девальвація гривні, то зростає і вартість пального, яке оператори ввозять з країн ЄС. «І третій чинник – це ціни трейдерів, подорожчання нафтопродуктів на кордоні на 7-10% впродовж червня по усім бензинам», - каже Геннадій Рябцев.

На його думку, в липні пальне на АЗС в Україні має подешевшати.

Вартість нафти на світових ринках падає, тож для подорожчання пального майже немає підстав Фото: AP

«Тому що плюс 4 грн на літрі – це просто надмірне зростання. Якщо трейдери не відчують після цього зростання цін зменшення попиту, то вони не будуть нічого робити, а ціни збережуться», - вважає експерт. За його словами, вже зараз відбувається зниження вартості скрапленого автомобільного газу (пропан-бутан), що може вплинути на подальшу нізсідну динаміку цін на бензин і дизель.

«Там співвідношення вже десь 55% в ціні з бензином, і це вже нормально для власників двопаливних автомобілів. Якщо зараз трейдери відчують, що попит починає зменшуватися і частину продажу в них починає забирати пропан-бутан, то вони зменшать ціни. Зараз нинішній рівень цін є економічно необґрунтований», - впевнений Геннадій Рябцев.

Важливо

Ціни злетять: чому будуть дорожчати продукти влітку і при чому тут новий врожай

Що ж стосується впливу початку жнив в Україні на вартість пального, то, на думку експерта, польові роботи вже давно не впливають на ціни. «У нас відкритий ринок. Якщо аграріїв не влаштовує та чи інша ціна, вони можуть купити партію нафтопродуктів там, де ціна краща, і великі аграрні компанії так і роблять. Вони є операторами оптового ринку нафтопродуктів і закуповують для своїх потреб бензин, дизельне паливо безпосередньо у виробників», - пояснив Геннадій Рябцев.

Раніше Фокус писав, що на тлі атаки Ізраїлю на Іран ціни на нафту різко зросли на 13% до 78 доларів за барель.

Нагадаємо, експерти прогнозували різкий стрибок цін на паливо в українських мережах АЗС через загострення ситуації на Близькому Сході.