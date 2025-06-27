Влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%, кажуть в Національному банку. Проте ризик зростання цін залишається високим, особливо з огляду на ситуацію в агросекторі.

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Інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму - пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Про це повідомили в НБУ. Там пояснили: на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю. Фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці. Але, вважають в Нацбанку, надалі інфляція поступово сповільнюватиметься.

«Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ. Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року», - зауважили в НБУ.

Інфляція в червні: чого чекати від цін і що впливатиме

За даними НБУ, траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

Ризики зростання цін залишаються високими, особливо з огляду на ситуацію в агросекторі. Про це Фокусу розповів фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

В Україні розпочинаються жнива Фото: УНІАН

«Проблеми в аграріїв позначатимуться на динаміці цін. Ми вже знаємо про втрати озимої пшениці у фермерів на Херсонщині, Дніпропетровщині. Весняні заморозки позначились на врожаї, втрати є, і чималі», - каже експерт. До того ж, пояснив він, закінчення торгівельного безвізу з ЄС в червні для агровиробників створює додаткові труднощі. Якщо ж через коливання ціни нафти буде зростати вартість пального, то це також вплине на більш стрімке зростання цін в країні.

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«Для інфляції одним із головних драйверів буде виступати саме стан агросектору, достатність внутрішньої пропозиції зерна, овочів, фруктів, бо не продуктова інфляція у нас більш-менш контрольована, а ось продуктова залишається високою, залишається драйвером», - каже Андрій Шевчишин.

Врожай в 2025 році: які показники вже оприлюднило міністерство

Тим часом, як повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства, аграрії чотирьох областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 188 тис. тонн ранніх зернових і зернобобових культур із площі 74 тис. га. В Одеській, Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях намолочено ячменю 151 тис. тонн із площі в 55 тис. га за врожайності 27,4 ц/га, гороху – 14 тис. тонн із 0,6 тис. га за врожайності 16,9 ц/га, пшениці – 22 тис. тонн із понад 10 тис. га за врожайності 22,3 ц/га.

Темпи жнив у сезоні-2025 відстають від минулорічних у 3,8 рази

Як повідомила агенція Інтерфакс-Україна, темпи жнив у сезоні-2025 відстають від минулорічних у 3,8 рази, а врожайність зернових - суттєво нижча.

Раніше Фокус писав, що найбільше від весняної негоди постраждали ранні овочі, ріпак і особливо — ягідно-плодова група.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року, в Україні фіксується критичне скорочення посівних площ під житом. Це призведе до повного дефіциту жита, а отже і підвищення цін на хліб вже до кінця року.