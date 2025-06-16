Половинка “бородинського” хліба станом на червень коштує близько 40 грн, а 1 кг житнього - майже 2 долари. Для багатьох українців з низьким рівнем доходів житній хліб стає недоступним товаром, хоча саме він традиційно вважався одним з найдоступніших. Що буде далі з цінами на хліб в Україні?

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За підсумками першого півріччя 2025 року, в Україні фіксується критичне скорочення посівних площ під житом. За оцінками аграріїв і хлібопекарів, це призведе до повного дефіциту жита, а отже і підвищення цін на хліб вже до кінця року. Про це Фокусу розповіла експертка Світового Банку Оксана Руженкова.

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За даними хлібопекарських підприємств, ціна на житній хліб зросла майже вдвічі за рік.

Рік Середня ціна половинки “бородинського” Орієнтовна ціна за 1 кг 2024 22–24 грн приблизно 1 долар 2025 (червень) 38-40 грн приблизно 2 долари

"Половинка "бородинського" хліба сьогодні коштує близько 40 грн, а 1 кг житнього хліба — майже 2 долари. Для багатьох українців з низьким рівнем доходів це стає недоступним товаром, хоча саме житній хліб традиційно вважався одним з найдоступніших", — коментує експертка.

Така ситуація із житнім хлібом в Україні утворилася через декілька причин. Передусім фахівці ринку наголошують на скороченні площ під вирощування та виробництво.

Ціни на житній хліб б"ють рекорди в Україні Фото: Freepik

"Станом на 2024 і 2025 роки включно виробничі площі під житом в Україні системно скорочуються. Якщо у 2024 році посіви жита займали близько 215 тис. га, то у 2025-му — лише 189 тис. га. І тенденція до зменшення зберігається", — пояснює Оксана Руженкова.

Тож аграрії та хлібопекарі б'ють на сполох: обсяги як власного, так і імпортного жита не покривають потреб українського хлібопекарського сектору. Якщо від січня 2025 року, житнє зерно довелося везти з Польщі та країн Балтії, то в листопаді–грудні переробні підприємства шукатимуть додаткові обсяги жита або житнього борошна за кордоном, де також спостерігається зростаючий попит і конкуренція.

"Проблема в тому, що навіть у сусідніх країнах площі під житом незначні, і на ринку ЄС існує жорстка конкуренція за цей ресурс. Якою буде ціна закупівлі жита на міжнародних ринках, передбачити складно — усе залежатиме від врожайності", — каже Оксана Руженкова.

Станом на 2024 і 2025 роки включно виробничі площі під житом в Україні системно скорочуються

Яким буде урожай в Україні: що кажуть експерти

Ще одним фактором, що штовхає ціни на жито догори, є врожай. Спрогнозувати ціну на жито складно, оскільки зернові ще не зібрано, а погодні умови залишаються непередбачуваними.

"Жито — ярова культура, його жнива заплановані на серпень–вересень. Втім, уже зараз галузеві асоціації та переробники одноголосно заявляють про 100% дефіцит на внутрішньому ринку",- кажу Руженкова.

Парадоксально, але у 2024 році Україна навіть експортувала жито: основними покупцями були Іспанія, Польща та Туреччина. У контексті нинішнього дефіциту аграрні експерти закликають державу, зокрема Міністерство аграрної політики та Мінекономіки, втрутитися: запровадити тимчасове експортне мито або обмеження, щоб захистити внутрішній ринок.

"Так, ринок має бути відкритим, має курсувати продукція, але в умовах здорожчання житнього хліба, якому до речі, віддають перевагу малозабезпечені верстви населення, і який раніше вважався одним з найбільш масових в продажу, все таки мають бути якісь дії з боку влади", — зауважила Руженкова.

Тим часом Фокус проаналізував ціни й на інші продукти в Україні, адже кожен може перевірити свої витрати на продукти харчування та пересвідчитись: вони впевнено зростають щомісяця