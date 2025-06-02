Ціни на продукти в Україні зростуть до осені до 30%: що подорожчає

В Україні прогнозують суттєве зростання цін на фрукти, ягоди та овочі — вже до осені 2025 року черешня, суниця, вишня, абрикоси, персики та сливи можуть подорожчати на 20–30%. Основна причина — весняні заморозки, які негативно вплинули на врожайність плодових культур. Окрім того, вже влітку очікується підвищення цін на ранні овочі: картопля та кабачки можуть здорожчати на 10–20%.

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Про це розповіла директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко, пише Agronews.

Вона повідомила, що найбільше від весняної негоди постраждали ранні овочі, ріпак і особливо — ягідно-плодова група, повідомляють аграрії. Зафіксовані нічні заморозки на рівні ґрунту тривали від двох до п’яти днів і охопили практично всю область. У поєднанні з підвищеною вологістю це створило критичні умови для розвитку сільгоспкультур. Найсерйозніших втрат зазнали виробники суниці садової — на деяких полях пошкодження врожаю сягнули 50%. Також очікується зниження врожайності смородини, лохини, черешні, сливи, вишні та ріпаку.

Фахівці прогнозують, що середня врожайність ягід і фруктів в Україні зменшиться на 20–22%. Це неминуче призведе до зростання роздрібних цін. За словами Гончаренко, навіть у період масового збору, коли сезонна продукція традиційно дешевшає, ціни залишатимуться вищими, ніж у попередні роки.

На кінцеву вартість сезонної продукції впливають не лише несприятливі погодні умови, а й зростання виробничих витрат, зокрема на:

енергоносії;

засоби захисту рослин та агрохімія;

заробітну плату працівників;

пальне;

антистресанти для рослин, що використовуються після заморозків.

Ці чинники не лише підвищують собівартість продукції, а й ускладнюють фермерам підтримку прийнятного рівня цін без фінансових втрат. Хоча деякі культури, як-от кукурудза, гречка та соняшник, ще мають шанс на нормальний розвиток, ситуація з ранніми овочами вже стала проблемною.

Які продукти подорожчають в Україні

Фермери, які вирощують кабачки, картоплю та буряки, вже зазнали втрат врожаю в межах 10–20%. Хоча ці показники не є критичними, загальна ситуація на продовольчому ринку викликає занепокоєння. Деякі поля залишаються незасіяними, а розвиток окремих культур, зокрема озимого ріпаку, відстає, що негативно впливає на загальний обсяг майбутнього врожаю.

Ці фактори призведуть до скорочення пропозиції на ринку, що, у свою чергу, спричинить зростання цін навіть на традиційно доступні овочі. До осені експерти прогнозують підвищення вартості таких продуктів, як:

черешня;

вишня;

слива;

суниця садова;

смородина та лохина;

абрикоси й персики;

а також деякі овочі, зокрема рання картопля та кабачки.

Нагадаємо, Фокус писав про початок продажу місцевої черешні нового врожаю й ціни на цю соковиту ягоду.

Також аналітики проєкту EastFruit розповідали, що в Україні почали знижуватися ціни на полуницю. Напередодні вона коштувала у фермерів від 220 до 260 грн/кг, але після того, як на півдні та заході країни розпочався збір з теплиць, ягода одразу здешевшала на 35% — до 120-190 грн/кг.