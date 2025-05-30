В Україні почали продавати місцеву черешню: скільки коштує ягода

В Україні стартував сезон продажу місцевої черешні нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та складні погодні умови, початок сезону відбувся вчасно.

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Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

На сьогодні фермери пропонують черешню за ціною від 100 до 200 грн/кг ($2,41–4,82/кг) залежно від сорту та обсягу партії. Водночас загальний рівень якості продукції здебільшого залишається низьким.

Для порівняння, гуртові партії імпортної черешні з високими якісними показниками наразі продаються за ціною 400–850 грн/кг ($9,70–20,70/кг), залежно від сорту та країни походження.

Основну частину пропозиції нині становлять ранні сорти кісточкових культур. Водночас рання черешня традиційно не має великого попиту серед гуртових клієнтів через дрібний розмір ягід. У зв’язку з появою на ринку ягід більшого калібру, більшість садівників планують знижувати ціни на ранні сорти.

Зазначимо, що торік сезон черешні в Україні також розпочався приблизно в цей самий час. Проте тоді ціни стартували з 50 грн/кг ($1,20/кг), що вдвічі менше за нинішні показники.

Нагадаємо, цього літа черешня може стати справжньою розкішшю — ціни на сезонну ягоду стрімко злетіли й уже перевищили торішні. Причина — нетипова весняна погода, яка суттєво вплинула на врожайність.

Також повідомлялося, що ціни на полуницю в Україні поступово знижуються через зростання пропозиції на ринках. Водночас ягода все ще дорожча, ніж торік, оскільки на врожай вплинули несприятливі погодні умови.