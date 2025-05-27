Вартість полуниці б'є рекорди: що впливає на ціни і коли вони впадуть

Ціни на полуницю в Україні поступово знижуються через зростання пропозиції на ринках. Водночас ягода все ще дорожча, ніж торік, оскільки на врожай вплинули несприятливі погодні умови.

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Про це пише "РБК-Україна".

Ціни на полуницю в Україні залишаються високими, попри зростання пропозиції. Хоча ягода традиційно дешевшає наприкінці травня, цього року ситуація інша: українська полуниця, зокрема із Закарпаття, вже витісняє імпорт, але все ще б’є по гаманцю покупців.

За словами керівниці відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяни Попович, наприкінці травня українська полуниця у Львові коштує 120–144 грн за кілограм. Це на 22–30% дорожче, ніж торік у цей самий період, коли середня ціна становила приблизно 98 грн/кг. На вартість впливають регіональні відмінності та обсяги постачань.

Експерти EastFruit повідомляють про зростання пропозиції полуниці із західних регіонів, що спричинило зниження цін. Якщо на початку травня тепличну ягоду продавали по 220–260 грн/кг, то вже минулого тижня ціна впала на 35% — до 120–190 грн/кг. Водночас, за їхніми даними, цьогоріч полуниця в Україні в середньому на 45% дорожча, ніж у той самий період 2024 року.

Чому зросли ціни на полуницю в 2025 році

Цьогорічні високі ціни на полуницю зумовлені несприятливими погодними умовами. Затяжна весна, квітневі заморозки та прохолодна погода у травні відтермінували сезон збору ягід щонайменше на два тижні, що скоротило пропозицію на ринку й вплинуло на вартість. За даними фермерів, втрати ранніх сортів полуниці через заморозки сягнули від 30% до повної втрати врожаю в окремих господарствах.

Наприклад, у селі Романів на Волині місцеве ягідне господарство втратило 85% посівів полуниці — 3,5 гектара знищили заморозки. За словами власниці, це найбільші втрати за 10 років роботи. Єдина надія — на ремонтантні сорти, які здатні давати врожай кілька разів за сезон.

Коли впадуть ціни на полуницю

Пік сезону полуниці в Україні зазвичай припадає на червень, коли починає масово дозрівати ягода з відкритого ґрунту, і ціни стають найнижчими. За прогнозом керівниці відділу маркетингу ринку "Шувар", основна пропозиція полуниці на Львівщині з’явиться в першій половині червня.

За сприятливих погодних умов ціни можуть знизитися до 80–100 грн/кг, але через скорочений урожай та зростання витрат на вирощування і логістику суттєвого здешевлення чекати не варто.

Нагадаємо, EastFruit прогнозує дефіцит та високі ціни на черешню в Україні.

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