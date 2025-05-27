Стоимость клубники бьет рекорды: что влияет на цены и когда они упадут

Цены на клубнику в Украине постепенно снижаются из-за роста предложения на рынках. В то же время ягода все еще дороже, чем в прошлом году, поскольку на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия.

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Об этом пишет "РБК-Украина".

Цены на клубнику в Украине остаются высокими, несмотря на рост предложения. Хотя ягода традиционно дешевеет в конце мая, в этом году ситуация другая: украинская клубника, в частности из Закарпатья, уже вытесняет импорт, но все еще бьет по кошельку покупателей.

По словам руководительницы отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяны Попович, в конце мая украинская клубника во Львове стоит 120–144 грн за килограмм. Это на 22–30% дороже, чем в прошлом году в этот же период, когда средняя цена составляла около 98 грн/кг. На стоимость влияют региональные различия и объемы поставок.

Эксперты EastFruit сообщают о росте предложения клубники из западных регионов, что повлекло снижение цен. Если в начале мая тепличную ягоду продавали по 220–260 грн/кг, то уже на прошлой неделе цена упала на 35% — до 120–190 грн/кг. В то же время, по их данным, в этом году клубника в Украине в среднем на 45% дороже, чем в тот же период 2024 года.

Почему выросли цены на клубнику в 2025 году

Нынешние высокие цены на клубнику обусловлены неблагоприятными погодными условиями. Затяжная весна, апрельские заморозки и прохладная погода в мае отсрочили сезон сбора ягод минимум на две недели, что сократило предложение на рынке и повлияло на стоимость. По данным фермеров, потери ранних сортов клубники из-за заморозков достигли от 30% до полной потери урожая в отдельных хозяйствах.

Например, в селе Романов на Волыни местное ягодное хозяйство потеряло 85% посевов клубники — 3,5 гектара уничтожили заморозки. По словам владелицы, это самые большие потери за 10 лет работы. Единственная надежда — на ремонтантные сорта, которые способны давать урожай несколько раз за сезон.

Когда упадут цены на клубнику

Пик сезона клубники в Украине обычно приходится на июнь, когда начинает массово созревать ягода из открытого грунта, и цены становятся самыми низкими. По прогнозу руководительницы отдела маркетинга рынка "Шувар", основное предложение клубники на Львовщине появится в первой половине июня.

При благоприятных погодных условиях цены могут снизиться до 80–100 грн/кг, но из-за сокращенного урожая и роста затрат на выращивание и логистику существенного удешевления ждать не стоит.

Напомним, EastFruit прогнозирует дефицит и высокие цены на черешню в Украине.

Также сообщалось, что отмена "торгового безвиза" ЕС угрожает экспорту продукции от украинских фермеров. Фокус расспросил экспертов, как это отразится на ценах в супермаркетах и на рынках.