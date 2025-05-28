Ціновий антирекорд: черешня подорожчала у 20 разів

Цього літа черешня може стати справжньою розкішшю — ціни на сезонну ягоду стрімко злетіли й уже перевищили торішні. Причина — нетипова весняна погода, яка суттєво вплинула на врожайність.

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Про це пише "Телеграф".

Зазначено, що торік наприкінці травня ціни на ранню черешню коливалися в межах 100–140 гривень за кілограм і поступово стабілізувалися. Натомість цьогоріч ситуація кардинально інша — вже в травні на ринках фіксують "космічні" ціни: від 1400 до 1500 грн/кг. А на одеському "Привозі", який традиційно вважається барометром вартості фруктів, кілограм черешні помітили навіть за 1900 гривень. Така вартість миттєво викликала хвилю обурення в соцмережах.

Через захмарні ціни в окремих магазинах черешню реалізують порційно або навіть поштучно.

У червні минулого року, коли розпочався масовий збір черешні, ціна за кілограм коливалася в межах 40–70 гривень — це майже в 20 разів дешевше, ніж на старті сезону 2025 року. Однак і влітку 2024-го ситуація була далеко не ідеальною: через рясні дощі ягоди на деревах тріскалися, втрачаючи товарний вигляд, тож продавцям доводилося значно знижувати ціни, щоб хоч якось реалізувати врожай.

Найвищі ціни за 10 років

Аналітики EastFruit зазначають, що ціни на черешню вже почали падати, проте у 2025 році зафіксовано найвищий рівень цін за 10 останніх років.

Ціни на черешню у цей період останніх років були такими:

У 2024 році — 135 грн/кг;

У 2020 році — 60 грн/кг;

У 2019 році — 35 грн/кг;

У 2016 році — 25 грн/кг.

Нагадаємо, 19 травня в EastFruit повідомляли, що нетипова погода вплине на урожай фруктів у Східній Європі та Туреччині 2025 року. Через це черешня цього року буде не по кишені багатьом споживачам.

Також повідомлялося, що ціни на полуницю в Україні поступово знижуються через зростання пропозиції на ринках. Водночас ягода все ще дорожча, ніж торік, оскільки на врожай вплинули несприятливі погодні умови.