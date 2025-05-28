Ценовой антирекорд: черешня подорожала в 20 раз

Этим летом черешня может стать настоящей роскошью — цены на сезонную ягоду стремительно взлетели и уже превысили прошлогодние. Причина — нетипичная весенняя погода, которая существенно повлияла на урожайность.

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Об этом пишет "Телеграф".

Отмечено, что в прошлом году в конце мая цены на раннюю черешню колебались в пределах 100-140 гривен за килограмм и постепенно стабилизировались. Зато в этом году ситуация кардинально другая — уже в мае на рынках фиксируют "космические" цены: от 1400 до 1500 грн/кг. А на одесском "Привозе", который традиционно считается барометром стоимости фруктов, килограмм черешни заметили даже за 1900 гривен. Такая стоимость мгновенно вызвала волну возмущения в соцсетях.

Из-за заоблачных цен в отдельных магазинах черешню реализуют порционно или даже поштучно.

В июне прошлого года, когда начался массовый сбор черешни, цена за килограмм колебалась в пределах 40-70 гривен — это почти в 20 раз дешевле, чем на старте сезона 2025 года. Однако и летом 2024-го ситуация была далеко не идеальной: из-за обильных дождей ягоды на деревьях трескались, теряя товарный вид, поэтому продавцам приходилось значительно снижать цены, чтобы хоть как-то реализовать урожай.

Самые высокие цены за 10 лет

Аналитики EastFruit отмечают, что цены на черешню уже начали падать, однако в 2025 году зафиксирован самый высокий уровень цен за 10 последних лет.

Цены на черешню в этот период последних лет были такими:

В 2024 году — 135 грн/кг;

В 2020 году — 60 грн/кг;

В 2019 году — 35 грн/кг;

В 2016 году — 25 грн/кг.

Напомним, 19 мая в EastFruit сообщали, что нетипичная погода повлияет на урожай фруктов в Восточной Европе и Турции 2025 года. Из-за этого черешня в этом году будет не по карману многим потребителям.

Также сообщалось, что цены на клубнику в Украине постепенно снижаются из-за роста предложения на рынках. В то же время ягода все еще дороже, чем в прошлом году, поскольку на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия.