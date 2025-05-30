В Украине начали продавать местную черешню: сколько стоит ягода

В Украине стартовал сезон продажи местной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и сложные погодные условия, начало сезона состоялось вовремя.

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Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

На сегодня фермеры предлагают черешню по цене от 100 до 200 грн/кг ($2,41-4,82/кг) в зависимости от сорта и объема партии. При этом общий уровень качества продукции в основном остается низким.

Для сравнения, оптовые партии импортной черешни с высокими качественными показателями сейчас продаются по цене 400-850 грн/кг ($9,70-20,70/кг), в зависимости от сорта и страны происхождения.

Основную часть предложения сейчас составляют ранние сорта косточковых культур. В то же время ранняя черешня традиционно не пользуется большим спросом среди оптовых клиентов из-за мелкого размера ягод. В связи с появлением на рынке ягод большего калибра, большинство садоводов планируют снижать цены на ранние сорта.

Отметим, что в прошлом году сезон черешни в Украине также начался примерно в это же время. Однако тогда цены стартовали с 50 грн/кг ($1,20/кг), что вдвое меньше нынешних показателей.

Напомним, этим летом черешня может стать настоящей роскошью — цены на сезонную ягоду стремительно взлетели и уже превысили прошлогодние. Причина — нетипичная весенняя погода, которая существенно повлияла на урожайность.

Также сообщалось, что цены на клубнику в Украине постепенно снижаются из-за роста предложения на рынках. В то же время ягода все еще дороже, чем в прошлом году, поскольку на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия.