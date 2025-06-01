Розпочався сезон полуниці: скільки коштує ягода на ринках та супермаркетах країни

Ціни на полуницю в Україні почали знижуватися ще тиждень тому. Напередодні вона коштувала у фермерів від 220 до 260 грн/кг, але після того, як на півдні та заході країни розпочався збір з теплиць, ягода одразу здешевшала на 35% — до 120-190 грн/кг.

Related video

Про це писали аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною здешевлення експерти вважали стрімке збільшення пропозиції з західних областей. При цьому, через низькі якісні показники ягід внаслідок несприятливих погодних умов, попит на полуницю, яка досить швидко псується, є невисоким.

Важливо

Вартість полуниці б'є рекорди: що впливає на ціни і коли вони впадуть

У середині травня експерти навіть припускали, що полуниця може подорожчати з 322 грн до 418 грн за кілограм, але на півдні країни за кг ягід просили 200 грн.

Полуниця в Одесі Фото: "Думская"

Видання "РБК-Україна" дослідило, що по регіонах ціни на ягоду коливаються в межах 150-200 грн за кілограм, а на ринках Києва ягода коштувала від 165 до 180 грн/кг.

Водночас у мережі супермаркетів Varus полуниця коштує 180 грн/кг.

Полуниця у "Варусі" Фото: скриншот

У магазинах Novus ягода коштувала 240 грн за кг, але її вже немає у наявності. Натомість за 90 грн можна купити лоточок з 250 грамів ягід.

Полуниці у "Новусі"

У "Сільпо" за пів кіло полуниці доведеться викласти 199 грн.

Полуниці у "Сільпо" Фото: скриншот

Auchan пропонує відвідувачам кілограм вагових ягід за 310 грн.

Полуниці у "Ашані" Фото: скриншот

Нагадаємо, Фокус писав про початок продажу місцевої черешні нового врожаю й ціни на цю соковиту ягоду.

Також нагадаємо, які ціни були на черешню та полуницю рік тому.

Наприкінці травня 2023 року перша імпортна черешня продавалася за ціною 1200 грн/кг.