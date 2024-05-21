Сезон свіжих ягід в Україні набирає сили, проте ціни дивують. Чи варто чекати на дешеві полуницю та черешню? Експерти надали прогноз.

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Травневі заморозки до -5°C спричинили гойдалки із цінами на полуницю в Україні: після обвалу внаслідок жорсткої конкуренції на ринку, виробникам суниці садової вдалося підвищити відпускні ціни. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Фокус разом із експертами проаналізував ситуацію, прогнози на 2024-й та порівняв ціни на українські ягоди із європейськими.

"Живі ціни": скільки зараз коштує полуниця в Україні та Європі

Фокус дізнався, скільки коштує кілограм української полуниці на ринках та супермаркетах столиці, Київщини, Львівщини, Закарпаття та інших регіонів країни станом на середину травня, а також поцікавився європейськими цінами на ягоду.

Так, у Києві, якщо 12 днів тому полуниця коштувала 80 грн/кг, то минулими вихідними, 18-19 травня, ціни підскочили до 150 грн/кг. Повільно дорожчає ягода і в області: за тиждень вартість зросла від 110-120 грн/кг до 130-200 грн/кг.

На Львівщині ціни на полуницю тримаються від 96 грн до 120 грн/кг. Фото: Фокус

На заході України, зокрема, у Львові ціни на полуницю тримаються від 96 грн до 120 грн/кг.

"Минулого тижня була зовсім ніяка полуниця — дрібна, негарна, тож і коштувала до 100 гривень. А зараз подивіться, яка красуня! Тому і ціни трошки підняли (до 120 грн/кг — ред.) — розповіла Фокусу продавчиня центрального ринку міста,

Майже уся ягода на львівських ринках — із Закарпаття. Вона дійсно гарної якості — крупна, стигла та досить ароматна. А на столичні ринки та центральні регіони ягода постачається з різних областей України, зокрема з Одеси та Чернівців.

Першочерговою причиною раптового здорожчання полуниці в Україні є нестабільні й малооб"ємні поставки цієї ягоди через погіршення погодних умов Фото: Відкриті джерела

Щодо самого Закарпаття, то там зафіксовано ціновий рекорд на полуницю. Так, у Виноградові — ягідній столиці області — полуницю на ринку віддають за 30-35 грн/кг. А в Мукачеві цими вихідними ягоду продавали набагато дорожче — по 100 грн/кг. Проте місцеві мешканці кажуть, що в інших локаціях можна придбати ягоду і за 60 грн/кг та навіть дешевше.

Порівняно з аналогічним періодом 2023-го цьогорічна полуниця у 2-3 рази дешевша. Тож фермери сподіваються на теплу погоду і бояться дощів, тому що ягоди на полях почнуть втрачати цінні унікальні якості та аромат

Такі цінові коливання на Закарпатті — не диво. Вартість доводиться змінювати впродовж кількох годин. Продавці кажуть, якщо люди не купують продукт, то доводиться опускати ціну на декілька гривень, бо смачна ягода згниє, якщо довго не вдасться реалізувати.

Зазначимо, що з огляду на ціни та слова продавців, порівняно з аналогічним періодом 2023-го цьогорічна полуниця у 2-3 рази дешевша. Тож фермери сподіваються на теплу погоду і бояться дощів, тому що ягоди на полях почнуть втрачати цінні унікальні якості та аромат.

За офіційними даними Мінфіну, станом на 20 травня поточна ціна на полуницю становить 134,45 грн/кг. Щодо вартості ягоди в різних магазинах і торговельних мережах, то там ціна тримається на рівні 129-139 грн/кг.

Кілограм української полуниці на ринках 20 травня коштує понад 100 грн, проте на Закарпатті можна придбати і за 40 грн Фото: УНІАН

В Європі — дорожче? Які ціни на полуницю в країнах Євросоюзу і Британії

Тим часом у Європі напередодні сезону ціни на ягоди достатньо високі.

Так, в країнах Балтії, зокрема в Естонії, імпортну полуницю на ринку можна придбати за 5-5,9 євро за кг, а ось своя — майже вдвічі дорожча.

В Естонії, імпортну полуницю на ринку можна придбати за 5-5,9 євро за кг, а ось своя — майже вдвічі дорожча. Фото: Фокус

"Естонська полуниця коштує 10 євро (431 грн) за кг. До речі, тут є така "фішка", я щороку її помічаю. Естонська полуниця вдвічі дорожча, і на неї ніколи немає цінників. Або треба запитати, або буде сюрприз", — ділиться спостереженнями кореспондентка Фокусу.

В столиці Німеччини Берліні полуницю у супермаркетах продають за 2,69 євро (115 грн) за 400 г. Через те, що повноцінний сезон полуниці в цій країні починається з червня, зараз у магазинах здебільшого реалізують імпортну ягоду з Італії, Греції, Туреччини.

В Берліні полуницю у супермаркетах продають за 2,69 євро Фото: Фокус

У Швеції, Стокгольмі, ціни на полуницю дійсно вражають. Там у супермаркеті можна придбати 400 г ягоди за 89 шведських крон (близько 328 грн). Проте на ринку вийде на 34 крони дешевше.

У Швеції 400 г ягоди коштують 89 шведських крон - близько 400 грн Фото: Фокус

У Великій Британії за не дуже ароматний і не досить стиглий смаколик доведеться викласти 8 фунтів стерлінгів (399 грн) за кг.

8 фунтів стерлінгів за кг купують полуницю у Британії Фото: Фокус

В очікуванні знижок: чи чекати на падіння цін на ягоди в Україні

Дослідивши "живі" ціни на полуницю в Україні та за кордоном, Фокус дізнався в експертів, чи довго ще протримаються такі гойдалки із вартістю на ягоду та чи потребуватиме країна імпортних ягід.

З'ясувалося, що першочерговою причиною раптового здорожчання полуниці в Україні є нестабільні й малооб’ємні поставки цієї ягоди через погіршення погодних умов в основних регіонах вирощування полуниці.

Оператори ринку кажуть, якщо до 10 травня полуницю з плівкових теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше за 60-100 грн/кг (1,52-2,54 доларів/кг), то після, коли південні та західні області розпочали збирання ягоди у відкритому ґрунті, ціни в опті впали одразу на 40% — до 35-60 грн/кг (0,89–1,52 доларів/кг).

Загальна картина рівня виробництва свіжої суниці садової цього сезону не така вже й катастрофічна

Проте через похолодання в Україні ціни на полуницю знову пішли вгору, тож садівники відпускали полуницю по 50-80 грн/кг. Такий ажіотаж навколо ягоди свідчить про дуже низьку її пропозицію на ринку, хоча сезон ягоди з відкритого ґрунту у південних та західних областях уже розпочався.

Водночас експерти впевнені, що у розпал сезону української полуниці імпорт не передбачається.

"Ніякого імпорту не буде. Щойно суниця в Україні виросте — зараз і протягом найближчих 1,5 місяці, стільки Україна і буде споживати. Різниця може бути лише в тому, якщо всі ці заморозки виявилися досить суттєвими з точки зору втрати врожаю, то просто ціна буде вищою за планову. Якщо говорити про те, наскільки сильно постраждали плантації, воно залежить від регіону. Південь не постраждав, центральна Україна — теж. Західні і північні регіони постраждали на рівні 20-30%. Тому загальна картина рівня виробництва свіжої суниці садової в цьому сезоні не така вже й катастрофічна", — зазначив в коментарі Фокусу президeнт Української Плодоовочевої Асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

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За його інформацією, до кінця сезону полуниці, а саме, до першої половини липня, то оптові ціни на ягоду будуть на рівні 63-80 грн/кг. Відповідно, роздріб експерт прогнозує до 100-120 грн/кг.

"Щось дуже схоже на те, що є зараз", — додав він.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день полуниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 48% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Але при цьому експерти не відкидають, що незабаром ціна на ягоду може помітно знизитися. Це аргументовано стабілізацією погодних умов і збільшенням пропозиції суниці садової з місцевих господарств.

Незабаром ціна на полуницю може помітно знизитися, тож на українців чекає ягідний бум Фото: УНІАН

"Стосовно цінової політики, вона мене дивує, тому що минулого і позаминулого року сезон української полуниці стартував з набагато вищої ціни. Ми бачили 250 грн/кг на початку сезону. І це було досить цікаво для виробника… Цього року від другої половини травня можемо очікувати суттєвого зниження ціни, коли достатньо буде багато ягоди на ринку. Кінець травня-початок червня ми матимемо вже недорогу ягоду", — зазначила агроном-консультантка з вирощування ягідних культур Ірина Кобринець.

До першої половини липня, то оптові ціни на ягоду будуть на рівні 63-80 грн/кг. Відповідно, роздріб експерт прогнозує до 100-120 грн/кг

Щодо імпорту, то, за словами Ірини Кобринець, цього року у березні-квітні українці могли купувати грецьку, іспанську полуницю досить хорошої якості, адже в цих країнах саме тоді був розпал сезону на цю ягоду. Відійшла вже й турецька полуниця. Тож українці бачать на ринках і у магазинах здебільшого закарпатську полуницю та ягоду з Одещини.

"Туреччини вже давно немає. Вже два тижні, як із Закарпаття та півдня України", — зауважив Тарас Баштанник.

Щодо перешкод із блокуванням польського кордону, то експертка Ірина Кобринець не бачить в цьому загрозі для сезону полуниці.

"Всі, хто має справу з імпортними операціями, готові до цих викликів (наприклад, блокування кордону — ред.), знають, що це все відбувається тривало. Для цьогорічного сезону вже нічого страшного не відбудеться. Аграрії закупилися добривами і засобами захисту. Імпорт відбувся раніше. Є питання, пов'язані із імпортом саджанців. Але наші імпортери теж до цього готові", — додала експертка.

Збір черешні в Ураїні планують розпочати наприкінці травня-на початку червня Фото: УНІАН

А що з черешнею? Чи варто очікувати ягідного буму

Через повномасштабне вторгнення Україна не побачить цього року черешню із окупованих регіонів — одних з головних постачальників продукту. Проте, за словами Тараса Баштанника, дефіциту черешні не передбачається.

"Основним постачальником черешні все ж таки була Запорізька область, Мелітополь. Зараз є Вінниччина, Чернівецька область. Минулого року Мелітополя теж не було, але тим не менше, черешня була в достатній кількості. Тому я не бачу великої проблеми по цій культурі по пропозиції на цей рік. Тим більше, в цих областях, де її вирощують, заморозків не було", — зазначив у коментарі Фокусу експерт.

Основним постачальником черешні все ж таки була Запорізька область, Мелітополь. Зараз є Вінниччина, Чернівецька область

Із Тарасом Баштанником погоджується агроном господарства "Енограй" на Херсонщині Віталій Крупа.

За його прогнозами, цього сезону продукції буде не набагато більше, ніж торік, проте ціна знизиться. Він зазначив, що збір черешні планують розпочати наприкінці травня-на початку червня. Щодо погодних умов, то температурні гойдалки все ж вплинули на врожай. Проте, на кожний сорт по-різному.

Однак навіть не погодні умови стають на заваді врожаю. Найбільшою проблемою на підприємстві залишається відсутність сезонних працівників.

"У нас катастрофічно не вистачає людей. На Херсонщині ситуація нестабільна, важка, люди виїздять, бояться йти працювати. Раніше на збір ягоди сюди їхали з усіх областей України. Але гуртожиток, де раніше проживали сезонні працівники, знищили окупанти, тому немає можливості привезти людей на роботу, та й через існуючу небезпеку не привезеш нікого", — зазначив Віталій Крупа у коментарі виданню "Гривна".

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Зауважимо, сезон продажів української черешні 2024 року стартував майже на три тижні раніше порівняно з минулим роком.

Станом на 19-20 травня на заході країни, на ринках Львова, закарпатська черешня коштує 75-120 грн/кг. А ось в Ужгороді її продають по 150 грн/кг.

У Києві — до 250 грн/кг.

Водночас український ринок лише розпочинає отримувати перші партії ранньої продукції в очікуванні більших обсягів високоякісної черешні з інших регіонів.

Нагадаємо минулорічну ситуацію із черешнею, коли в травні на українському ринку у продажу з'явилась перша імпортна черешня, то у Києві її можна було придбати за неймовірною ціною — 1200 грн/кг. Проте, попри холодну і затяжну минулорічну весну, сезон продажів вітчизняної черешні почався без запізнень.