Ціни на овочі та фрукти: експерти спрогнозували вартість продуктів у травні

Яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм, капусту білокачанну на українських ринках продаватимуть за ціною до 14 гривень за кілограм, а картоплю за 25 грн.

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Ціни у травні в Україні на деякі продукти можуть зрости, зокрема це стосується вартості яблук та винограду. Інна Сало, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", повідомила "24 Каналу" подробиці.

Яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм. Вартість винограду також здатна продемонструвати динаміку зростання до 285 гривень за кілограм.

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Ціна на апельсини очікується до 75 гривень. Вартість лимонів у травні становитиме до 57 гривень. Банани реалізовуватимуть за ціною до 70 гривень, мандарини до 77 гривень.

Капусту білокачанну на українських ринках продаватимуть за ціною до 14 гривень за кілограм (-1,3 %), картоплю – до 25 гривень за кілограм (-4 %), буряк – до 25 гривень за кілограм (-7 %). Ріпчаста цибуля реалізовуватиметься до 15 гривень за кілограм (-4 %), а морква – до 14 гривень за кілограм (-5 %).

Ціна на молоду капусту та картоплю у травні, з розширенням обсягів їхньої реалізації може знизитися. Очікується вартість на рівні до 45 гривень за кілограм та 30 гривень за кілограм відповідно.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2024 року очікується незначне здорожчання плодових. На цю продукцію впродовж квітня 2024 року ціни також зросли.

Як вказано у повідомленні, станом на 23 квітня 2024 року порівняно з 31 березня цього року банани здорожчали до 69,40 гривні за кілограм (+6,9 %), лимони – до 56,40 гривні за кілограм (-3,8 %), апельсини здешевшали до 70,52 гривні за кілограм (-1,4 %), мандарини – до 76,33 гривні за кілограм (+24,8 %), виноград – до 279,44 гривні за кілограм (+6,34 %), а яблука – до 25,39 гривні за кілограм (+29,5 %).

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що в Україні подешевшали деякі продукти. Впродовж останнього року продуктова інфляція знизилася на 0,2%, тож, попри це, ціни на продукти теж не залишилися на місці.